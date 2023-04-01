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《老照片說故事》難得的一課

文、圖／卓以定
作者（左）與星雲大師（右）一九九○年於玉佛寺圖書館的合影。
作者（左）與星雲大師（右）一九九○年於玉佛寺圖書館的合影。

佛光山開山宗長星雲大師在二○二三年二月五日圓寂，享年九十七歲。當時華文媒體天天都報導他春風化雨、有教無類的人生。

不覺憶起，在九○年初有數年和星雲大師面對面接觸之緣。當時星雲大師想在美國休士頓建立有利於中美學佛的道埸，可以弘法利生；而自己正巧在淨海法師領導的休士頓玉佛寺，幫忙中英翻譯。淨海法師與星雲大師正好是江蘇同鄉，數十年老朋友，都因孫立人夫人的幫忙，一九四九年同船到了台灣。因此，我才有了數次私人聚會之緣。

一次，有人問起大師如何獲得高雄佛光山五十公頃的土地。

話說在六○年代，大師主編佛教雜誌「覺世旬刋」、「今日佛教」，除了筆耕文化事業，還和其他師父擔任佛教的教育事業，如創辦「佛教智光商工學校」，教課宣揚「人間佛教」，努力不懈。大師強調在家的弟子仍然可以學佛成就幸福家庭，他因才施教，桃李滿天下，吸引不少信眾來學佛。

有次下課後，其中一名女居士一直為自家的煩惱糾擾，想請求師父幫忙；經過大師和旁邊比丘尼徒眾的支持和鼓勵，女居士才娓娓道來。原來她的先生有了外遇，本來平靜的家庭因先生早出不常歸，家庭生活失序，感覺被遺棄，讓她對自己婚姻失去信心。她因此更努力去上佛法課程，學禪定清修，回家先生依然冷漠無情，婚姻沒有好轉，心中更加焦慮。

她試圖扭轉先生的無情，去和老公爭執哭鬧，去找偵探跟蹤、挖掘小三的背景，知小三只是一個「狐狸精」。等到先生回家，她越是生氣、委屈、控訴哭鬧，先生不言語，不理不睬。她一再地責罵，先生越是無情嫌煩，更越是不搭理她。偶爾回家，先生也是關心一下子女，接著又不見人影了。

星雲大師聽完之後，微笑問她原有的婚姻。她哭著說，以前的婚姻生活很美滿。先生以前工作雖忙，晚上一定會回家，而且會在睡前給兒女談話，關懷子女學業，也談自己的工作，有不錯的親子關係。現在因為夫妻的吵鬧，甜蜜的家庭都沒有了。

而且過去先生非常喜歡吃她的幾個拿手菜，像紅燒獅子頭、海鮮炒米粉、紅燒牛肉麵，還有幾樣自熬湯煲；現在先生根本回來時間不固定，一家已經好久沒一起吃個像樣的一餐了。

星雲法師說，「很好。妳罵別人是狐狸精，但是他到外面反而得到了在家庭得不到的溫暖。你如果是我佛光的弟子，要對家人『存好心，說好話，做好事』，要重新學會讓自己先生有個如同過去一般溫暖的家，『給他信心，給他歡喜，給他希望，給他方便』。每日自己作好主婦，用心營造過去的家庭氛圍，不管先生態度怎樣，每日照舊做好分內的事，照樣烹飪出先生愛吃的食物」。

這女弟子虛心受教，也努力完成大師給的功課。不到一年，先生又漸漸回來吃晚飯和子女聊天了；兩夫妻開始不再爭吵，她每天連早點都陪同先生共飲咖啡。

先生一天問她：「妳是佛教徒，是不是換了一位師父？怎麼脾氣都變了？」她說沒有，依然是星雲大師。於是，先生特別拜會星雲大師，並感謝他的教誨。甚至自身誠心皈依大師，想送一塊地給法師建廟，將佛法發揚光大。這塊寶地就是後來的佛光山。

這就是我當時聽到的故事。原來佛光山在六○年代是高雄一座荒山，大師有著獨特的慧眼和魄力，永遠處之泰然地面對現實困難，率領弟子們同甘共苦，經過數十年工程發展，披荊斬棘，開拓道場。現內有大雄寶殿、大悲殿、大智殿、大願殿、宏大壯觀的佛教文物陳列館等，並且培訓和養育無數高教育的比丘、比丘尼佛教學者，早已成為南台灣十方大眾的佛教聖地。

我雖然只有在那九○至九八年和大師見過幾面，那時的我已經在休士頓診所擔任心理醫生十多年了，但當他講述上面的故事時，真的令我難忘。他是出家人，但對俗人婚姻的真知灼見，和平息煩惱的能力，令人感動不已。在眾人面前，他和藹可親，主動關心他人，善於溝通，對各種行業的俗人都有所鼓勵，使每人都能安頓身心進而受益，真是有知人善任的大智慧 ，也給我上了一課。

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