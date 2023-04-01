懵懂的往昔歲月（下）

一九六八年九月，我們終於能到中學讀書了。在背誦語錄、早請示晚彙報的荒誕不經當中，在大批判如火如荼的進行聲中，在築窯燒磚、備戰備荒的辛苦勞作歲月裡，我們僅上了兩年初中、還未學到文化知識的情況下，竟草草地畢業了。

我作為班長與第一個加入共青團的人，被優選到了一個大學的機械系技校讀書。管理我們的，除了留校剛畢業、清一色來自農村的大學未畢業老師外，就是軍代表。

軍代表對我們實行的是軍事化管理，早六時，聽起床號練軍姿，吃飯前邊走邊唱「抗日軍政大學校歌」列隊步入食堂。上午讀毛主席語錄與老三篇，下午鬥私批修開展大批判；夜晚十時前，要人人過關地開展批評與自我批評。唯獨很少學習文化知識。

軍代表幾乎每天都在全體大會上宣講兩萬五千里長征、黨內十次路線鬥爭等。夜裡還會突然響起緊急集合號，讓大家跑步到荒郊野外去臥倒、操練。

記得那年冬天迎著漫天飛舞雪花，我們技工班八百餘人揹著十幾斤重的被褥、臉盆去參加野營拉練，每天需步行八十里。路上不斷被下達「臥倒」、「跑步」、「正步走」等指令。天冷路滑，許多女同學從沒吃過苦，邊走邊哭，這時老師就會喝斥：「必須批判怕苦怕累的小資產階級思想。」

同學們一路喊著順口溜、唱著革命歌曲，途中老師大聲問：「同學們苦不苦？」同學們便回應：「想想紅軍兩萬五。」再問：「同學們累不累？」大家高喊：「想想革命老前輩。」「下定決心，不怕犧牲」等語錄歌更是不絕於耳。路上若需要「方便」時，同學們便在老師「男左女右」的號令下，就地分左右大小便，真的是一路行軍一路屎尿。

每走八十里都要宿營於農村，每到一地我們都要到井邊挑水，到莊稼地拾柴和打掃農院。從未做過飯的我們，費力地將棒子麵攥成餑餑貼到鍋沿，可餑餑們卻不聽話地全都掉到水裡；白菜、土豆炒得半生不熟；盛粥盛菜的傢伙就是臉盆腳盆，哪顧乾淨與否。住房大多是農民閒置不用、透風漏氣的土坯房，夜裡凍得睡不著；井邊結冰很厚，將木桶吊下去，半天打不到一整桶水，只好渴著。老師說，當年紅軍是吃草根樹皮的。

我就不明白，難道現在要做好吃樹皮草根的準備？有同學因吃不飽吃不好，偷偷去小賣部買水果糖，有同學因夜裡尿急怕黑怕冷，捅破窗戶紙撒尿，有同學發牢騷講怪話……這樣的事一旦被揭發檢舉，便會成為當眾批判的理由。階級鬥爭像種子一樣，深埋在大家心底。

回校後，我們繼續學語錄、大批判，去部隊農村工廠練站姿、打靶、插秧、割麥、開機床、鑽孔等，仍然很少學習文化知識。後來我們中的三百多人留校當工人，五百人被分配到工廠、礦山、商店工作。許多人在八○年代，便因無文化技能而下了崗。

每當回想從小一起長大、被迫荒廢學業的同學，我心裡便沉甸甸的，本該在青蔥歲月學習文化知識，卻因遭遇人為災難，而使最好年華付之東流，這是何等的荒誕荒謬。我的文化知識是在二十四歲、一九七七年恢復高考 上大學後，才吃力補上的。可我發現，一提起毛主席與文革災難，許多同齡人竟十分懷念、心儀不已，這就更加令人悲哀悲憤、無奈無語和懵懵懂懂了。

➤➤➤懵懂的往昔歲月（上）