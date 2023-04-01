一九四七年，我們家住在杭州開元路比勝廟巷十七號 。我讀杭初一年級，弟弟十歲，在附近青年路東平巷小學讀三年級，在家裡和我一起學打算盤和看地圖。

那年暑假，父親帶我們去他工作的山東兗州住了兩月，這是我們第一次坐火車長途跋涉，感到很好奇。

兗州的城牆高大，外面圍著水濠。聽父親說，兗州在濟南和徐州之間，戰略地位很重要，自古是兵家必爭之地，三國時曹操曾領兵和黃巾軍以及呂布等人在該處大戰；我已看過三國演義，對這些故事很感興趣。

父親住地近旁步行約十來分鐘處，有一座建於南北朝時期的興隆塔，父親曾帶我們兄弟登上最高處觀看四郊，那是銘刻一生的回憶。前年大兒子去山東出差，要路過兗州，我特地要他拍興隆塔的照片發給我，讓我緬懷往事。

城裡的天主堂也很巍峨，父親帶我們去拜訪裡面的德國 神父。這是我第一次接觸老外，我們驚訝地發現他的山東話講得很流利。

他端出一碟德國風味的茶點招待我們，那是我第一次品嘗外國點心。恰在那時，牆上的掛鐘在整點時，上面的小門自動打開，出來一隻機器鳥點頭鳴叫，十時就叫十聲。我第一次見到這樣的鐘，對德國工藝頗為神往。

一個周日，父親和同事去曲阜參觀，把我們也帶上。我們去了孔廟、孔府、孔林，據說大殿廊柱上的盤龍規格僅次於故宮。我們在大成至聖先師墓地憑弔，體驗到它悠久的歷史，和在中國文化史上的崇高地位。恰好那時郵電部發行一套紀念孔子誕辰的郵票，我在兗州郵政 局買到了一套。

暑假快結束了，父親送我們回杭州。一九四八年兗州戰事中父親遭遇死難，我們母子三人陷入苦難。

我今年九十一歲，七十多年前的往事仍清晰地印在腦海裡，只是物是人非，父母弟弟都已西去，只留我在世上懷念他們。