《老照片說故事》結婚照的遭遇

作者妻子的結婚紀念照。

今年二月十五日，也就是情人節後一天，是我們老兩口結婚六十五周年紀念日。媳婦曾問我們為什麼不提早一天在情人節結婚，那多有情調，可是五○年代，我們沒有聽說過有這樣一個節日。

我們是在自己任教的學校裡結婚。那天是農曆臘月二十七，多數同事已趕回去和家人過年，我們在學校會議室舉行簡單的結婚典禮，校長為我們證婚。我們應大家要求，簡單說明戀愛經過，給不多的留校同事散了喜糖。有幾個親近的同事來鬧新房，其中一個節目是他們手裡用線吊著一個蘋果 ，要我們去咬；說時遲，那時快，他們把線一提，我們難免嘴碰嘴，引發哈哈大笑。洞房就是這樣鬧，大家高興一場。

結婚是我們人生大事，我們決定第二天去西安的一家老照相館拍結婚紀念照。三年前，我們華東師大畢業自願支援西北的九個同學，在奔赴各自工作地點前夕，也在那裡拍了照片。我穿著媽媽花了十九元為我做的蚱蠶絲中山裝婚服，是那時的新產品，媽媽從杭州寄來趕上我的婚期，我胸口別著團徽；她穿一件棗紅色帶花的絲棉襖，是老家帶來的，因為花色鮮艷，平時很少穿。

拍完照，攝影 師傅動員她拍張穿婚紗拿花束的紀念照，這些服裝就掛在一旁的玻璃櫃裡，免費穿，花束是人造的紙花，男的是西裝領帶。我們頭腦一熱，想到結婚是人生大事，一輩子就這一回，也就來了興趣。對照相館來說，顧客多拍幾張照片，又成交一筆生意，增加了營業額，是求之不得的事。

過後多年，這些照片一直壓在備課桌的玻璃板下面，新鮮感過去了，有時看一眼，回顧一下。課代表送來的作業也都放在桌上，他們都很有興趣看我們青年時代的形象。

一九六六年文革爆發，大批資產階級作風和意識型態，我們覺得自己是普普通通的教師，一直勤勤懇懇工作，也頗得同事和學生的好評，自認為沒有什麼大問題。

不久北京 狂飆突起，我們學校的紅衛兵從北京取經回來。八月的一天，一批紅衛兵突然上門，進來抄走桌上的照片，因為身披婚紗、手拿紙花，這全是資產階級的那一套。

學生還發現窗簾上別著一枚俄文徽章。那是一九五二年妻子的嫂嫂參加宋慶齡率領的中國代表團，去維也納參加世界人民和平大會，回程在莫斯科受到史達林接見，一些蘇聯學生給代表團成員贈送共青團徽，嫂嫂轉送給都是共青團員的我們。這枚徽章在文革時期就成了大事，是裡通外國的明證。

學生還翻看我書架上的藏書，看到屠格涅夫的「初戀」，拿起就抄走了，邊說「怎麼看這種書？」我是學俄語的，那本書是我學習俄文的閱讀材料。屠氏是優秀的批判現實主義作家，在歷史上是有進步意義的。再說「初戀」是巴金和他夫人蕭珊合譯的優秀譯作，是國家出版社發行的，不過這些在文革時期都不值一提。

那些紅衛兵都是我們的學生，運動過後他們把抄去的東西大部分都還給我們，包括那幾張結婚照。到了改革開放的年代，年輕人拍結婚照的大排場，往往使我們想起我們的文革遭遇。此一時，彼一時也。我們都九十過了，回首往事，自是一番滋味在心頭。