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想吃父母的手擀麵

水仙

每隔一、兩天，我都會用手機在微信上「吆喝」老爸老媽，從視頻裡「監視」他們在西安家裡做些什麼。自從二○一九年疫情前，父母離開西雅圖回西安後，再也沒機會返回西雅圖，我們更不可能回去探親，從此一家人天各一方。疫情政治形勢逼人，多少家庭所有的生活計畫，頃刻瓦解冰消。

那天我又與父母視頻，我問母親：「我爸幹啥呢？」媽說：「你爸正在擀麵條呢。」我覺得奇怪，父母年齡大了，自從回中國後就不再擀麵，買麵條既方便又便宜，咋又擀上了？便又問：「為啥還要擀麵條，樓下買就是了。」我媽說：「沒辦法，出不了大門，小區又封鎖了，不讓出門，也沒有提前通知，我沒來得及買麵條。院子裡只要有一個人陽性反應就封了，只好自己擀麵。」

我說：「擀麵太累了，老爸都八十多歲了。」母親笑笑回答：「不要緊。你爸說就當鍛鍊身體呢，擀一次吃兩頓。」她說起來很輕鬆，彷彿在說別人家的事。

我眼前就出現了父親正在擀麵條的背影。我母親把手機鏡頭對準我爸，他兩隻大手正扶著擀杖，輕鬆地順著勁在案板上往前推，案上的麵攤成一張大圓片。父親回頭向我笑笑，看著父親的笑容，我既欣慰又心酸。

父親不再年輕，可是他擀麵條擀了一輩子，成了習慣。我們小的時候他擀，在美國的時候他也擀，人人都說他擀的麵條好吃，表揚的次數與擀麵的次數成正比。

我們是吃父親的擀麵條長大的。西安人的主食是麵條，臊子麵、滷麵、油潑麵、雜醬麵、牛肉麵最為著名。記得小時候，我家午飯最愛吃西紅柿雞蛋湯麵，每次我都愛吃鍋底麵，一股鍋巴香味。但每次弟弟一放學見吃湯麵就流眼淚，如果吃雜醬麵、油潑麵，他就笑了。來美後，父母在妹妹家住，一到周末我去吃爸爸擀的麵條，等於過節。父親是麵案子，母親是菜案子，每次母親做的肉絲茄子、西紅柿雞蛋臊子，與父親的手擀麵一配合，根本就是珠聯璧合。

父親有那麼好的擀麵手藝，我作為長女也一點兒不差。有一次爸爸提起我小時候學擀麵的事情時，還熱淚盈眶。

我十歲左右時，為了分擔父母的家務事，每天放學回家先在院子裡和同學玩一會，在爸爸下班前一個小時，我就跑回家洗手準備做飯。記得有一次我先和麵粉，那是第一次和麵，爸爸回家擀麵時說我和得太軟，擀出來的麵不成形，下出來都成了糊糊麵。

被父親批評後的第二天，我使盡全身力氣爬在案板上，把麵和得非常硬，硬得自己都揉不動，心想「這下爸爸一定會高興」，孩子的心理有時候就是要做好事情，討家長表揚吧。父親回到家竟然擀不開麵糰，都不相信我小小個人兒咋把麵和得這麼硬。

來美國後我幾乎很少擀麵，因為一沒時間，二沒機會；婆婆是南方人，米是主食，再後來就不太吃主食了。如果我們想吃麵就買，超市裡各種麵條都有。

可真想吃一碗爸爸親手擀的、媽媽親自做的臊子麵，那在我心中不只是一碗麵，就是一種幸福吧。

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