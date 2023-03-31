懵懂的往昔歲月（上）

若要我用兩字概括「七○屆」是怎樣走過少年與青蔥歲月的？我想用「懵懂」來概述最為貼切。

本來學校的課上得好好的，突然有一天，班主任鄭老師用奇怪的聲調告訴大家，「文革開始了」。於是，我的小學生涯就一直在懵懵懂懂中被斷裂。

鬧文革時，我正在小學讀四年級。一夜之間，校園牆上驀地貼滿大字報。頓時，校長成了反革命，老師成了批鬥對象。我們突如其來地被停課，這令我聯想到都德的「最後一課」。

可無知愚昧的我們卻歡快無比。一天，我準備像以往一樣到圓圓家去玩，卻發現她家院裡貼滿大字報。我好奇地溜到二樓，發現一群紅衛兵正在翻箱倒櫃，衣服、書籍、器具等被扔得遍地都是。後來才得知圓圓的爸爸公私合營前，是上海火柴廠的大資本家。

隔天，圓圓的爸爸與家人都跪在家門口被批鬥，圓圓爸頭戴「臭資本家」的紙糊帽，渾身顫抖著；圓圓媽嘴叼沾滿污泥的破布鞋，淚水和著泥水一起順著臉頰向下淌；圓圓和她姊姊滿眼充滿著絕望與惶恐。

每天我家前後左右都有鄰居家被抄，大字報貼滿了大街小巷。路上總有一輛輛大卡車呼嘯駛過，車上站滿低頭彎腰戴高帽被遊鬥的「牛鬼蛇神」、「地富反壞右」。看紅衛兵如此風光，同學建議，咱也當紅衛兵吧。於是我們五個女生去小學校園找六年級紅衛兵申請加入，剛戴上紅袖章時，我們感到從未領略過的神采飛揚。

戴紅袖章第一天，他們讓我們從二樓窗口跳到三尺外的攀登架上，說是為培養不怕死的革命精神，可若摔死了怎麼辦？我們全都怯懦地退縮了。他們發給我們手電筒，讓我們連夜在校園站崗，說會有階級敵人破壞，我們稀里糊塗地從晚八時熬到隔天早八時。

那是個刺骨的冬日。第二天一早，又讓我們和他們一起跑步，趕到睦南道的一個居民樓前，但見那裡火光衝天，紅衛兵們像是打過雞血一樣，正興奮而瘋狂地將整捆古籍線裝書和各類骨董文物丟進火堆，人群裡不斷爆發出陣陣狂熱的叫好聲。

夜晚，我們住在二樓的地板上，據說這戶居民是國民黨 高級抗日將領，一家十五口都被關押在八平米小屋裡。紅衛兵頭兒說，明天要批鬥地富反壞右、牛鬼蛇神。我們對他們為何要這樣做感到懵懵懂懂，只得逃之夭夭……。

聽說天南大的大字報很多，我們五個女生便決定一起去看。大字報被掛在數不清的麻繩上，一排排的很多很密。從大字報中得知，國家主席竟是叛徒特務，校長書記卻原來是黑幫反革命……，看得我們雲裡霧裡懵懵懂懂。

於是，內心躁動又無所事事的我們，便先後到理髮器具廠、黑牛城生產大隊等地參加義務勞動。工人與農民對文革懵懵懂懂，令我們更加糊里糊塗了。

➤➤➤懵懂的往昔歲月（下）