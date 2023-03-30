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奇特的馬雅文化（下）

項明華

馬雅神廟的左邊是一個蹴球場。這是現今發現的中美洲馬雅人所使用最大的一個球場，長一六六米，寬六十八米。露天球場兩側是「才」字形的石牆，石牆高二十七米。上面是看台，觀眾都是地位崇高的人士，底下基座是一塊塊石板。

有的石板上圖案是球員被砍頭顱，而從胸腔裡流出來的不是鮮血，而是七條纏在一起的蛇，這表示球賽和他們崇拜的羽蛇有關。石板上還有中美洲僅存的馬雅文字，那是象形和象音結合的文字，字形呈飽滿的方塊形狀。馬雅文化後來隨著西班牙人的入侵，基本上全數消亡，現今存世的馬雅人書籍僅剩三本。

蹴球實際上是馬雅人部落中很普通的一種活動，球是一個重達兩公斤的橡膠實心球，每隊球員七個人，一般從戰俘中選擇球員，雙方各占場地一半。踢球不能用手掌和腳掌，只能使用手肘、大腿、膝蓋來撞擊球。如果甲方將球擊過了乙方的防線，而乙方沒有在球落地之前將球擊回，則甲方得一分。另外，在球場兩側均有兩個高高伸出的石雕圓環，如果哪一方能將球投進圓環，就由那方即取勝了。

一個兩公斤的實心球，不斷撞擊，即使不骨折重傷，能堅持到底，那也是遍體鱗傷，慘不忍睹了。結果還要被挖心斬首去祭神，為何也？

原來這場球賽不是娛樂，是祭神儀式的一部分。比賽結束，隊長要被挖心斬首的傳說有三種，一種是輸球方的隊長會被祭神，隊員們會淪為奴隸。另一種說法是贏球方的隊長會被祭神，隊員會釋放，成為自由人。第三種說法是在比賽前，祭司已卜卦，如算出了甲隊應贏球祭神，那就按卜算的執行；如果結果不合，乙隊贏球，則兩個隊長都要殞命。不管哪種說法，能被祭神的都是無上的榮光，家人們也會得到獎賞。

被祭的人會被帶至武士廟，先被剖挖心臟，再被斬斷頭顱，須知那時候是沒有什麼麻醉手段的。祭祀結束後，鮮血流淌入泥土，他的殘肢、心臟、頭顱都會由民眾分而食之。我們現代人聽至此處，不少人一定都會呼之野蠻，嗤之以鼻，以示反感和歧視。全世界似乎沒有其他的宗教儀式會以活人祭祀，並分而食之。據有些學者分析，因為馬雅人在西班牙人入侵之前是很少有肉食，僅飼養羊駝，其他家畜、豬羊牛雞都是西班牙人帶去的。

撇開食物不足論，讓我們理性分析一下，活人祭祀的確很血腥，但是當我們反觀中國兩千年的文明史，不是也可找到不少類似的血腥例子。遠的不說，明末崇禎帝下令凌遲袁祟煥，當一片片的肉割下來時，北京的愚民不是也搶而食之？再近一點的，可見魯迅文章中所述，民國時期有人被搶斃時，民眾搶著吃蘸血饅頭，說是能醫治肺病。全世界所有民族都是由野蠻逐步進化至文明。

看了馬雅遺跡，我感到我們都應更感謝當今時代的進步，要更珍惜來之不易的世界文明。

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