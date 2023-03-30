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上帝的門和窗

邱瀟君

上帝關上一扇門，真的會開一扇窗嗎？

加州的公寓屋主而言，二○一八年以來，真的壞運連連。第一個大雷，醞釀許久的禁漲房租令突然通過。還來不及應變，新法律又來了：疫情時間，許多地區一律凍結房租。以為已經是最壞的情況了，卻還有更糟的：疫情期間，房客不付房租不許驅趕。

政府擔心租客付不出房租，被屋主趕出，無家可歸，變成遊民。卻沒有考慮到屋主有銀行貸款需要付，沒有房租收入如何付貸款呢？那些靠房租生活的房東們，又何以為生？晴天霹靂和後面接著的漫天豪雨，成為加州房地產業的一季嚴冬。

當時，政令規定居家工作。每天在線上面對員工，我硬是擠出一副傲雪凌霜的姿態，鼓勵員工到線上去尋找上課機會，同時規定每天要和過往有聯繫的廠商通三個電話。我這樣做的原因，是因為自己在家上班，知道幽閉獨居的辛苦，所以刻意要員工對外保持聯繫，保持心理上的平衡、強壯和康健。

沒想到用力摔上門的上帝，在這個時候，透過窗戶間隙塞進了一絲陽光。

員工美齡看到一個新法令：因為加州住屋有限，政府快速通過一項「公寓可以加蓋百分之二十五」的新法。換句話說，四單位的公寓可以把車庫改成租屋，或加蓋一間；八個單位的公寓，只要符合法規，可以加蓋兩戶。我們開始在線上積極搜尋相關資訊。

還在紙上作業，上帝把窗戶的間隙又推開更大，進來更多的陽光。

美齡打電話給以前認識的窗戶廠。對方順口聊起，有一個客戶是專門幫忙加蓋房子的工程師，因為疫情生意不好，很多工程收不到尾款，快要倒閉了。

我們立刻和這名工程師大衛聯繫，原來閉關之前，他專門做加蓋房子的法規研究，同時在學校教課，只是他不知道新法規允許公寓也可以加蓋房子了。

我們從手中物業選定了標的物，是一個六單位的公寓，中間空地剛好適合。大衛去和城市相關部位聯絡，帶來壞消息：地方政府根本不曉得加州有這個新法規。

員工班傑明在電話中和地方政府相關人員約好時間去拜訪。美齡到電腦上，把州政府相關資料全部列印出來。他們三位在約定的時間，戴著口罩，隔著櫃台一項一項討論法規。開完會，市府主管完全同意我們提出來的設計和想法。

實地考察時，市府檢查員指著庭院中間的車庫說：「何不把這個也改成住房？」我們欣然同意。看到上帝又把窗戶推寬了些。

按著程序走，拿到地方政府批准的設計書後，我們看著大衛和他的工程團隊，從挖地基、灌水泥、上橫梁、釘木牆、通水電、封牆、粉刷、鋪地磚、進浴缸、上櫥櫃，步步為營地平地起平房，把兩個單位蓋起來。

建築過程中，因為疫情缺少工作人手、材料貨物。大衛把在家中無事的學生拉來工作，美齡熟識的窗戶廠商等不到貨船，就想盡辦法把倉庫中僅有的存貨提供給我們。

開工後，對建築完全外行的公司員工每周去監工，觀察工程進度，大衛團隊非常耐心地解釋，讓我們慢慢了解建築步驟。

過程中間碰到最大的危機，就是有工人感染新冠，但為了生計繼續在工作，或者沒有完全好就回來上班，造成集體傳染。為此我們推出獎金制度，鼓勵大家每天做檢驗，報告送來，不論陰陽一律給獎金。有了報告，我們就可以依個案情形處理整個情況。

第一次做這種ADU（附屬住宅單位），包括工程師、建築工人都沒有經驗，乒乒乓乓把房子蓋起來，才發現因為是獨立單位，不可以和原來的住宅共用水電，需要向水利局、電力局另外申請水電，加添水電表。

我們只好從頭申請。碰到疫情，很多政府官員都在家上班，等待接通水電的過程，比蓋屋時間還長，只能每天電話聯絡催促，根本找不到主事人。

我想出一個方法，把電話號碼發給全部員工，包括工程師辦公室的人員，誰先接通辦事員，就有一百美元獎金。這個動作，讓枯燥無味、又充滿挫折的追催電話動作，增加許多趣味，我們的申請時速度加快了很多。

多艱難的路，一步步都會走到。從呈交申請書到通完水電，房屋完工共花八個月。

我到地方政府去拿居住許可書時，櫃台小姐笑咪咪地對我說：「這是我們城市第一個完工的ADU，謝謝你們替我們做一個好榜樣。」我想：「我才要謝謝你們，大衛公司不用關門了，疫情的艱難時刻工人們都有事做，員工學到新本領，忙著做下一個計畫，兩戶開心的房客明天就要搬來啦！」

從市政府出來，我繞道去看新蓋好的兩戶公寓，紅瓦白牆，新裝的雙層窗戶在夕陽下閃閃發光。我看向藍天，謝謝上天關閉了一扇門，卻替我開了一批窗戶。

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