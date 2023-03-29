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金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

好事做到底（下）

夏洋洲

救護車車廂裡，沒有任何救護設備，空蕩得可以跳舞。擔架推入車廂後，我對司機說：「你開慢一點，一個急剎車，病人就前滾翻了。」司機看我們要走，說：「好事做到底，你們得有一人跟我去醫院，送她到急診室、付費。」原以為救護車到醫院後，醫護人員會蜂擁而上，如同電影描述般地爭分奪秒搶救女子，然後聯繫她的家人處理後事，我們就不必湊熱鬧了。不料還有好事等著，那可不能臨陣脫逃。我跳上救護車副座，林說他騎車去醫院。

出小區時，不知是司機救人心切還是小區路窄，不閃不鳴的救護車，在南門口撞上擺攤賣下午菜的三輪車。滿臉驚恐的老農看著救護車，欲言又止，沒敢囉嗦什麼。所幸沒傷人，否則傷員可要求搭便車同去醫院，車廂足夠大。混亂中我們上了大路，後視鏡裡，林將車輪踩得像哪吒的風火輪，窮追猛趕。

醫院裡人潮洶湧。「救護車費加掛號費五十塊，付錢才能看病。」掛號員在窗內堅定地催我。這幾乎是我月工資的一半，摸遍全身，每個口袋都是空的。思忖著只能求助於病人家屬，同病相憐，他們裡面好人多。有一次母親做手術時，被通知現場支付兩百元額外輸血費，我沒帶這麼多銀兩，更不知手術中會演出這一幕：母親的病友們二話不說，立刻把錢湊給我。人心的溫暖，升溫了那袋鮮血，麻醉中的母親想必都能感受到暖流的湧入。

我無意間將手伸進上衣暗袋，觸到一個信封，大喜，那是剛發的工資，一張百元，兩張十元，三兄弟居然就在這件隨手抓起出門的上衣裡。

看著擔架上的女子，急診室醫生快速問明情況，說：「急診室剛送來幾個車禍的，很危險，你們的病人還好，送到三樓走廊等侯。」「等多久？」「不知道。」

電梯狹小容不下擔架，四周病人家屬見況，立即兩人挺身而出。他們在前抬著擔架，我和林在後盡量將木柄舉高，以防女子滑落。下樓的人流紛紛閃開，我們一步步上了人滿為患的三樓，在樓道牆根尋得一處安歇之地。這一歇就是三個多小時，直到有醫生喚我們抬到五樓放射科拍片。

幾天後，托福考過，翌年赴美。

五年後的秋季回小城探親，樓下桂樹依舊散著暗香，李教授已早逝，我想起那女子。母親說：「她當時三十五歲，小孩兩歲，老公是化學系講師，曬被子時掉下去的。癱瘓了，可憐啊！你如果在附近看到一個坐輪椅的婦女，就是她。」儘管我有心理準備，還是震驚不已，唏噓長嘆。

遙想單位年度春季大掃除時，顫顫巍巍地，我腳踩窗沿貼著二樓窗外擦玻璃，無任何保護措施，下面是一片水泥地，一失足成千古恨。

沉默片刻後我突然想到：「沒有電梯，她怎麼上樓？」母親說：「不知道啊，總有辦法吧。」辦法總比困難多，尤其不幸的人，辦法必定比正常人多。

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