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奇特的馬雅文化（上）

文、圖／項明華
馬雅神廟。
馬雅神廟。

墨西哥的坎昆（Cancun）是熱門景點，人口八十萬，全年接待的遊客卻達八百萬。坎昆旅遊景點不少，寶石藍的海水、天然洞穴中可游泳的湖泊等。但我收穫最大的是馬雅文化遺跡（見圖），不同於世界上其他民族的文化習俗，參觀後令人終身難忘。

奇琴伊察（ChichenItza）離坎昆約一百八十公里，有保存得較好的馬雅遺跡，一九八八年被列入聯合國世界文化遺產目錄。

馬雅人主要居住在中美洲的墨西哥等國家，也屬於印第安人種，但他們有著自己奇特的文化、宗教和風俗。馬雅文明起始於約公元前一八○○年，奇琴伊察建於公元五至七世紀，南北長三公里，東西寬兩公里，城市內有宗教祭祀場所和居住集中地。

他們的居民區四周都有岩石堆砌的圍牆，區內的房屋都是石塊堆砌的，平屋頂。貴族的住屋較大，石牆上還有裝飾花紋。

祭祀區內可分為三個部分：金字塔形的宗廟、武士廟含市場區和蹴球場。馬雅人信奉羽蛇神，在遺跡的石刻雕塑和圖案中，可見到基本如中國龍一樣的龍頭，脖子上套了一個羽毛圈。

馬雅人認為神靈需要從血中汲取力量，用血祭神，神才有力量保佑一年四季，風調雨順，作物豐收。所以用活人的鮮血來供奉神明，取悅神靈，是馬雅人宗教儀式中的重要內容。那個金字塔形被稱為馬雅神廟，高二十三米，底座呈正方形，四個階梯分別朝正北、正南、正東和正西四個方向，各有九十一個台級，台階的進深都比較淺，約十五公分左右，高度約五公分。

這個神廟的外套是後來建造的，套在老神廟外，內有隧道可通入老廟。神廟被用來觀察天象，卜算收成。神廟的基座四周有五十二塊雕刻圖案的石板，按馬雅人的日曆五十二年為一個輪迴。

二○一二年是馬雅人認為的世界末日，當然現在已過了十年，地球仍然存在。但地球已老了，近幾年全世界的酷熱、乾旱和洪災，及病毒的全球肆虐，不是又一次提醒我們要警惕馬雅人的世界末日嗎？

神廟的左首是武士廟和市場。市場就是民眾交易農產品和手工產品場所，原來的木屋頂已損壞不見了，但幾十根花岡石的石柱仍偉然屹立。兩、三米高的石柱，由高低不一的同樣直徑的石墩疊堆而成，各石墩間可清楚見到其間的凝合物。我仔細端詳石墩凝合劑的顏色，估計是和古羅馬人一樣是用火山灰砌的，所以能如此之久，長存不倒。

武士廟不讓上去，遠觀可以見到台上有一個斷頭台，這是一個如真人一樣大小的石雕武士，呈朝天半仰臥狀，側臉對廟下，獻祭的人頭就在他的腰際凹陷處砍下的。台上有不少方形石柱，估計也是缺了木頂，原是供監祭人員坐立之地。

➤➤➤奇特的馬雅文化（下）

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