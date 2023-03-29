外派來美工作，住前屋的日本 朋友很節省，上下班開「一坨」超小省油的雙門FIAT，但車聲卻像極了高性能的超跑 ，我們及鄰居一聽，就知道他何時上下班。他老婆開美國Ford的SUV，便於一家出遊、購物及接送兩個兒子。他經常自己動手保養車子，換機油、濾心器、剎車片、補輪胎什麽的。問他怎懂的？他說全靠上網看視頻學的。

他們駐美六年。返日前，我有些心動，想問他如何處理小車？想接手買下自用。老婆一笑置之，直說不安全，我也終究作罷。事後才知那車還是手排的，而我對手排小車一直很鍾愛又懷念。

早年返台工作時，也很節省，都開二手手排國產小車。後來自己創業，家人鼓勵我換部新車，跑工地較安全。當年國產車選擇不多，我就挑了輛進口的FIAT，四門手排一千六百cc的小車，它有當時少見的第五高速省油擋，跑起來很輕快。

一九八七年間，每隔一個周日，由台北上高速公路，直奔彰化鹿港，監督民俗文物館古蹟 保存及修繕工程的工地。那原是鹿港辜府捐出的老宅，亦是辜府家族非常重視的文化公益事業。當時我擔任公司負責人，此案乃公司很重要又難得的設計及施工合約，是我決心投入，也是公司上下全力以赴的一項工作。

因文物館必須在工程進行中維持正常開放，施工配合較複雜且瑣碎。我們特別規畫，把施工過程也當成展示內容的一部分，因此對施工細節及工地安全的要求，必須更加嚴謹。

工地每隔一周休息一個周日。雖然公司有駐地監工，但我還是在工人上工的那個周日，開車去工地加強監督。另外，辜媽媽（辜振甫先生的夫人、辜嚴倬雲女士。長者親切，讓我們稱她辜媽媽，夫人風範令我們特別敬重）也常赴工地，親自主持工作會議，我們會提早開車去，準備工程進度報告，並即時解決問題。如此跑了近三年，車子也加了不少里程。

也曾開車帶一家大小出遊，跑過蘇花公路等，手排車雖小，但很能跑，開得手腳痠麻，還曾讓名車跟在後面追，蠻不好意思的。後來換車，就沒再開過手排車了。

往返鹿港工地，還會帶上當年才開始使用、又大又重的黑金剛行動電話，有如超大的便當盒，雖攜帶不便，卻方便聯絡。當時電台很愛播張雨生的「我的未來不是夢」，一路上總會聽好幾遍，過高速路收費站時，居然偶爾也會聽到這首歌，是收費站在播放，或是收費小姐自己在聽？

當年是台灣經濟起飛的年代，全國上下一心，大家都知道在做什麽，有方向有目標，更看得見成果。其實當時的政治情勢，還真是全民實質地抗中保台，而非為選舉造勢而刻意塑造的口號。直覺大家都在追逐打拚未來的夢，又認真安分地守住工作崗位，珍惜知足地過日子。

下了高速路，會順便買兩包檳榔，我雖不吃，但一包送工頭，另一包請工人，如此在工地較易打交道。只是當年尚未流行「檳榔西施」，我來去匆忙，也無暇注意。

進工地才發現，原來不只是我在聽張雨生的歌，居然工人也在聽「我的未來不是夢」。連我都飄然，覺得自己的未來好像真不是夢呢！當然工人更迷台語流行歌曲，他們個個有好嗓子，像歌星，幾乎收音機放的每首歌，都能一面工作一面跟著唱，有些遊客會駐足觀看欣賞。這是未經規畫的工人才藝表演，成了工程施工展示中，人文、生活的另一面。

多年後感嘆，原來我的未來仍是夢。話說「有夢最美」，我當然也常作夢，還想接手日本朋友那台吵死人的二手手排小車，夢得挺美的，卻被老婆一盆冷水潑醒。終是時過境遷，美夢早已做過了，就懷念懷念吧。