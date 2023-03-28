《老照片說故事》且把「寶龍」媲「下龍」

作者幾十年前遊歷寶龍的照片。

朋友從越南 旅遊回來，由他口中我才知道，胡志明市（西貢）郊區邊和的「寶龍」，現在已被開發成觀光 勝地，還被譽為南越內陸的「下龍灣」。我離開越南多年，卻仍保存著幾十年前遊歷寶龍的照片。

那時尚 沒有高速公路，由西貢騎機動車去寶龍也得個把鐘頭。寶龍有龍隱及龍雲兩湖，是當地居民多世紀來開採龍隱山山石而成。由高處俯瞰湖面，煙波飄渺、峭壁丹崖，綺麗的景色宛如下龍灣的縮影。只是當年寶龍尚未開發成觀光景點，沒有人為的刻意修葺點綴。湖邊有一家餐廳，還兼經營泛湖的遊艇，這照片是我站在遊艇旁拍的。

提起下龍灣，我想起越南黎朝詩人胡春香的漢文詩「渡華封」：「片帆無急渡華封，峭壁丹崖出水中。水勢每隨山面轉，山形斜靠水門通。魚龍雜處秋烟薄，鷗鷺齊飛日照紅。玉洞雲房三百六，不知誰是水晶宫？」此詩道盡華封山明水秀、洞奇石美之景，而詩中的「誰」字更引人入勝。

華封位於越南北部廣寧省，在諸多傳說中，撇開荒誕的不提，較可稽考的是十九世紀時，法國船阿拉方蒐號路經此處，船長剌戈勒丁數次目睹巨型海蛇出沒。鑑於越南人向來自詡民族祖宗為「龍、仙後裔」，故船長在航海誌上稱華封為降龍之處，即「下龍灣」。從此華封就被下龍灣這充滿傳奇色彩的名字所取代。

下龍灣雖秀麗，仍難躲避人為的破壞浩劫。十三世紀，越南人在此處試圖阻止蒙古艦隊；越戰期間，美軍在此布滿水雷。想那「秋烟薄、日照紅」的飄渺人間仙境，竟曾是刀光劍影、血肉橫飛的殘酷戰場，可嘆人類歷史總是一部血腥的紀錄。