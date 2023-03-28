法蘭士‧卡夫卡（Franz Kafka），一八八三年出生於捷克，一九二四年病逝於維也納，他被稱為二十世紀現代派文學先驅。我聽到卡夫卡的名字是在中國的九○年代，那時文學青年追求反傳統的寫作方法，學習西方文學流派，嘗試以象徵主義、超現實、荒誕派、新感覺派和黑色幽默等手法寫詩寫小說 。

我們幾個廣州的文學青年走到一起，成立了一個詩社，每周聚會，輪流朗讀新寫的詩。那十年間，我們大量閱讀西方小說和現代派的翻譯作品，各種風格以及流派使我們大開眼界。青少年時代讀過的書，會影響人的一生。

詩社有人弄來一本卡夫卡小說集，大家輪流看，卡夫卡的寫作風格獨特、荒誕、離奇、隱喻不知所謂。那時我們崇尚英雄主義，難以接受人會變成甲蟲。

我來美國後，在法拉盛的書店買到「卡夫卡精選集」，喜出望外。此書由北京 燕山出版社出版，集結了卡夫卡的五十七篇作品。當時因忙於工作和旅行，沒有連續閱讀，直到退休及疫情 待在家，才認真再讀卡夫卡的小說。

發現今天看卡夫卡居然有同代感，而卡夫卡已離世近百年，說明卡夫卡那時的想法是超前的，或許人性百年來都沒變，現代人和卡夫卡筆下的人物性格也有相似之處。

再讀卡夫卡，我留意他的小說的主題、構思、意境、文字、詞句及寫作手法。卡夫卡用德文寫作，選集裡除了長、中、短篇小說，還包括寓言、箴言、警句等，讀完後了解卡夫卡為什麼被西方人說成是現代派文學大師。

卡夫卡的作品裡，多種形式都有，如表現主義、荒誕派、黑色幽默等，說明了卡夫卡創作的多樣性。當然，卡夫卡寫作時並不知道自己是作家、以至文學大師。

卡夫卡小說的衝擊力很大，感染力很強。荒誕的故事在一個在撲朔迷離氣氛中展開，或者小說人物突然出場，荒唐、神祕，但語言平淡冷漠，文字簡潔。卡夫卡對社會弊病的批判，及人民生存狀況有深刻的揭示；但多數小說結局不明朗，讀完之後感到莫名其妙，不得不重讀或作反思。

卡夫卡的小說人物用內心獨白、回億、聯想、幻覺等手法，經常出現時空倒錯、邏輯混亂、思維跳躍等現象。表現主義藝術認為，已存在的現實不必再重複，反對寫實而表現內在的本質及主觀感覺，原意來自表現主義畫家馬蒂斯的藝術思想。

卡夫卡的代表作「變形記」是荒唐的，人物突然出場：一天早晨，格里哥爾‧薩姆沙從不安的睡夢中醒來，發現自己變成了一隻巨大的甲蟲。母親和妹妹都在催促他上班，他遲遲不能出門；父親失業，全家人都靠他做推銷員的工作維持生活。作為一個病人或是無用的人，他失去了存在的意義，最後被拋棄了。而現代人則以生物學的「適者生存，不適者淘汰」來解釋實用價值。

使我震撼的是「致科學院的報告」，看題目正兒八經，內容居然是寫一隻在樹林裡被人抓捕的人猿，牠模仿人類行為，最後在馬戲團成名，並管理另外一隻黑猩猩，卻瞧不起對方仍處於半人半獸的狀態，認為自己過上人的生活，已成為人類。科學院邀請牠寫一個報告，關於牠在人猿時的記憶。

卡夫卡的小說人物中常以動物為主人公，並以人的思維述說故事，真實性很強；這篇「致科學院的報告」雖然荒誕，對人類是一個莫大的諷刺。

卡夫卡的小說有深刻的哲理和寓意、幽默和隱喻，他喜歡營造一個不真實的環境和人物，製作一個荒誕的故事，說明世事荒唐。後來成為「卡夫卡式」小說。

讀卡夫卡的小說得到前所未有的啟發，現代派小說境界及視野更高更寬更深刻，寫作更自由；「卡夫卡式」小說是獨一無二的，現在再讀也有現實意義。

疫情至今三年多，從突然發生到蔓延世界，醫藥界不斷研製藥物，但疫情不斷傳播與變種。人與人分離相隔，即使是親戚或朋友，幾乎斷絕來往。

這個突發事件造成了人際關係的改變，生產、經營、服務的方式在改變，即使疫情結束，都不容易改正過來。戴了兩年多的口罩解封也不敢脫下，朋友見面也不敢握手與擁抱，少了聚會、應酬，少了開銷，人們覺得這種新的變化也許也有它的好處。一切變得簡單，成為一種新的社會結構、秩序和生活方式。

這次疫情如卡夫卡的小說事件，突然而來，不可捉摸，千變萬化，後果也無法預測，既荒唐而真實，如一篇卡夫卡式的小說。