嘩啦一聲巨響，窗外曬被子的幾根手腕粗的毛竹竿，顫抖著，被砸得哇哇作響。

九○年代初的十月，江南小城桂花怒發，樓下數學系李教授小院裡的桂樹，不時送些暗香上來，讓戴著耳機準備考托福的我戰鬥力大減，無法逃脫那勾魂且綿綿的芬芳。

其時我住二樓父母家，樓有五層，戶戶於陽台上種花草曬衣物，難免掉下些物件。但這回緊接著砸地的悶響，不像小東西，應是李教授痛恨的花盆。伸頭出窗查看，天啊，一名紅毛衣、黑長褲的女子躺在下面土地上。我彈起來，衝出門。

一陣砸門聲攪亂四十多歲李教授的午覺。院子裡，女子側臥著，我衝撞的心幾乎跳出來。奇蹟般地，她臉上無血、頭上無傷，完全不是我預想的慘狀。「難道那幾根毛竹竿緩衝了她，幫了大忙？」她靜得像一尊塑像，四周的空氣也凝固。

我小心靠近，見她亂髮下的眼球機械地緩緩轉動，發送著生命的微波。「妳還好嗎？」我跪下問。「我掉下來了。」「妳住幾樓？家裡有人嗎？」「五樓，沒人。」女子弱得幾乎聽不見她的聲音。這個單元住著十戶大學教職工，我大都不認識。

臉色看上去比女子還慘白的李教授，顫抖地說：「地上很涼，我們把她抬進屋吧。」我囑咐李教授，千萬不要搬動她。跑回家撥通一二○，接線員的聲音像從海底傳來：「從幾樓跳下去的？」我喊：「從五樓掉下去的，是掉！」她說司機不熟悉我家地址，便約到不遠處的大學門前見面，男女學生約會似的。

一口氣衝到校門，天高雲淡，暖風中等了約三十分鐘，一輛車頂豎著一盞不閃的藍燈、默不作聲的白色救護車，從車水馬龍中低調地擠了過來。讓我傻眼的是，隨車只有一個司機。

搭上車，一轉彎便到了小區西門口，司機目測一下：「小區路太窄，開不進，你扛上車廂裡的擔架，把傷員抬過來。」這讓我更傻眼，我怎麼抬？李教授手無縛雞之力，多年肝病在家休養，無法指望。

綠色帆布擔架大約有二十斤，拿起來不覺重，但夾著它奔跑百米，讓我大喘接小喘。好在曾於大學校隊踢過球，體力充沛，中間只休息一次，便小跑到單元門口。正喘著，驚見單位同事林騎車過來，「這幾天沒見你上班，看看你復習得怎麼樣。」他笑嘻嘻地招呼。「快快快，來的正好，趕快一起救人。」這一米八二的壯漢，是神派來的嗎？

三人小心翼翼地，把蓋著李教授被子的女子，笨手笨腳地挪上擔架；被子似乎剛曬過，吐著陽光的餘溫。

時至今日，在醫院上班的妻子質疑我們的動作是否正確，沒有醫生或專業救護人員的協助，我們三個臭皮匠無論如何抵不上一個諸葛亮。如果女子逃脫了死神，卻因為我們不專業的搬動，導致脊椎或其他神經受損，進而癱瘓，那將是多大的黑色幽默──救人變傷人。可是，如果我們不折騰，誰來救護她呢？

林用雙手抬起前端兩根木柄，蹣跚前行，我和憋紅臉、堅持要助一臂之力的李教授則提著後面，死死地抓穩擔架，生怕再讓女子跌落。

出門西望，救護車卻沒了蹤影，眼見李教授快撐不住了，只見它排除萬難，從小區南門進來，停在附近。司機跳下來加入林，分擔了一根木柄。

➤➤➤好事做到底（下）