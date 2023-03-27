強哥另一特別處是愛作弄人，鎮裡居民，但凡行跡或模樣與眾人不同的，都逃不出他的編派。老姑娘阿月，矮胖膚黑，被強哥稱作「石灰倉主任」。知情人明白這諢號含著故事：有一次，鎮裡居民去鄉村支援，大家在搶割稻子，阿月在田裡低下頭，用草帽遮擋，拿出粉撲往被汗水沾汙的臉上補粉，補得太多，彷彿剛剛從石灰倉鑽出來。

一位以罵街出名的老太太，被強哥尊稱為「小白鴿」，暗指她每次吃花生米，唇角必爆出白色漿狀物，活像鴿子的喙；因小偷小摸被抓進公社治保會餵了兩夜蚊子的年輕人，被他稱為「斬頭鬼」；喝醉了在街上亂竄的駝背老久是「發瘟雞」。

鎮上各色人等的綽號大半出於他，以至於有一次被栽贓。那是公社化高潮期間，鎮裡開了集體食堂，不到一個月，廚房的食用油頻頻失竊。此時，正好來了大放大鳴運動，有人在食堂貼了一張大字報，揭發炊事員阿用「每天偷偷扒小艇運油」。

阿用患小兒麻痹症，右腿有點瘸，嶺南土語譏之為「陸地行舟」。阿用不承認，鬧到公社去。大字報是誰寫的？大家都說是強哥，強哥矢口否認，大家翹著手看他氣急敗壞的樣子，不予支援。強哥氣起來，挽起左腿的褲腿：「你們看，我的腿這樣，非要出自己的醜不成？」這一反擊確實有力。

這一殘疾是如何落下的？鎮裡一個當過巫婆的女人說，強哥的父親是巫師，強哥和哥哥少年時都隨父親學法術。哥哥因急病早逝，強哥娶強嫂時，父母已雙亡，如依古訓，強哥要先替哥哥把「冥婚」辦了，才舉行婚禮，但強哥不買帳。

舉行婚禮那天，新娘子在儐相擁戴下入洞房。新郎官強哥進來給新娘子揭蓋頭，在門檻摔倒，知道是哥哥阻撓。一氣之下，強哥換上帶陰陽魚的黃道袍，手持木劍在洞房作法驅鬼，哥哥逃遁。強哥躺在床上，腳卻疼起來，剛才一跤摔壞膝蓋，從此變瘸子。

強哥因這殘疾，出門絕不穿短褲，更不必說下河游泳 。然而，一九六○年夏天，我看到強哥踉蹌著走下花崗岩砌的埠頭，眼睛迸射晶光，順著他的視線看過去，橋墩下擱著一隻死貓。他掃視四周，確定沒人注意，叫我過去：「能不能把那東西……」，我裝糊塗。他指了指死貓。「拿來幹嘛？」「小孩子，別問那麼多。」我說好，拿一根籬竹把死貓挑起，放在埠頭。強哥撿起，按了按貓的肚子說：「加點杞子、北芪、防黨，燉一窩……」，接著拎起斑白的貓尾巴走了。

一九六七年夏天，文革掀起破四舊狂潮。縣城的師範學校一群紅衛兵殺到小鎮，經過橋頭時看到臨河一棟樓宇的三樓陽台，水泥做的鏤空欄杆，形狀是篆書的「壽」字；紅衛兵頭頭咬定這是四舊。於是，紅衛兵上樓，用借來的大錘加腳踹，把欄杆推倒。

欄杆內部的鋼筋連著陽台，一排「壽」字倒掛在外，街上擠滿了看熱鬧的閒人。強哥說了一句：「哎呀，欄杆沒了，人摔下來不得了啊！」站在他後面的是師範學校的紅衛兵頭頭，他一把抓住強哥胸前的衣服，怒吼：「戰友們，抓到現行反革命！」他們押著強哥，在橋頭舉行大批判。

強哥胸前掛的硬紙板，上書「打倒破壞文革反革命分子劉方強！」可憐的強嫂，剛才在家，把一碗湯端給強哥，強哥沒喝，聽到鑼鼓和口號，甩下一句：「去看看就回來。」三個小時後，他的衣服被撕成布條，臉頰浮腫，腳更瘸了。強嫂一邊替他換衣服一邊哭，強哥強笑著說只挨了幾巴掌，沒事。

強哥白長了一雙好耳，文革未完，被心梗收拾了。

➤➤➤小鎮的強哥（上）