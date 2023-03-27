作者與同學一九五八年的合影。

我有一張老照片，每當我把它捧在手上，細細端詳，我的心上就淌過一道溫馨的暖流。

這張拍攝於一九五八年的老照片上，學習小組中，四個十歲左右、頭上紮蝴蝶結的小姑娘，安安靜靜坐著，低著頭拿著筆，認認真真地在做老師布置的回家作業。這使我想起了六十年前的往事。

那時，我和三個女同學十分要好，在上海市虹口區保定路小學讀三年級，在校內是好學生，在校外是乖乖女，一放學就到地方比較大的同學家中做功課。彼此討論、相互學習的和諧氣氛，使同學之間的感情更融洽了。

由於我們這個學習小組比較好，被評上先進小組，老師特地拍了這張照片，留下了我們一起做作業、很親密可愛的情景。看，我們聚精會神，一點都不敢馬虎、隨便，那一臉稚氣的樣子，現在看來有點好笑，但給人一種柔柔、萌萌的感覺，深沉而美好的懷念油然而生。

照片充分顯示了那時候家庭困難，物質條件很差，但孩子們都希望「好好學習，天天向上」的景象。

值得慶幸的是，五十年後我們四個同學又重逢了，一張新照片見證了老同學的友情不減當年。新老照片上的形象，形成了鮮明的反差，畢竟歲月不饒人，一個個臉上都刻上了歷史的滄桑。

現在我們都是七十多歲的老太太了，身體還可以，特別是心態很好，幸福感滿滿；我們經常電話聯繫，彼此嘮嗑，一起走動。剛好，我們正商量著什麼時候到哪一個同學家裡樂呵呢。

看得出來嗎？老照片上短頭髮、紮蝴蝶結的小姑娘是我，新照片上站起來靠著沙發的老阿姨也是我。