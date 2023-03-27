孫子這幾年長得比較快，今年十八歲，身高比肩於我了，他穿三十九碼的鞋子，比較寬鬆，而我的各種鞋子都是四十碼的。他感到奇怪：「我身子比爺爺強壯，腳怎麼比爺爺小呢？」我先告訴他，這是當年自己在農村勞動的結果，除了腳比較寬大外，另有其他特徵。接著，我給富有好奇心的孫子，講起自己五十年前回鄉勞動的事情。

一九七三年一月，我高中畢業，作為回鄉知青，誠心誠意地接受貧下中農的再教育 。外貌上，我也想有農民的特點，如皮膚黝黑、腳掌寬大、頸後有硬包等，以體現參加繁重勞動留下的印痕。

我希望皮膚黝黑，開始那幾個月，下地上山勞動就不戴草帽，禿頭禿腦讓太陽曬。到了農曆六月天，太陽曝曬，陽光熾熱。一次中午在坦場上打黃豆，我被曬得發暈，熱得汗流浹背，以至虛脫，不由自主跌坐在地上。隊幹部把我扶到陰涼的地方休息，又得知我不戴草帽的原因，不禁啞然失笑，責怪勸說著。反正人已曬得比較黑了，後來凡是有大太陽的日子，我也戴上了草帽。

農村裡，男人們多是打赤腳，到田地勞動也是不穿鞋的多，只有上山幹農活、去砍柴等才穿上草鞋。沒有鞋子束縛，腳的生長無拘無束；老是挑重擔，前掌用力，長此以往，腳掌和腳趾變得寬厚。

剛回村時，我也常打赤腳，先是在家裡、在村裡，那沙灰地面和石板，赤腳行走涼快舒服，到田裡勞動，泥巴路也沒問題。而一到山坡地區，路上小石子不少，往往被硌得生痛，有時更不幸，會被荊棘等物戳破。但我不放棄，為使腳掌寬厚、腳趾頭粗大，一般情況下，我挑擔也打赤腳。

當然，這也吃過苦頭。那次割早稻，中午挑稻穀回村，擔子重了，走路不穩，右腳踢到路邊石頭，頓時疼痛不已，差點摔倒。放下穀擔，彎腰一看，幾個腳趾破了，滲出了血，便走到小河邊，找到杞木後扯下幾個樹葉，在嘴裡嚼嚼，把葉渣敷在破了的腳趾頭上，以止血消炎，接著繼續挑起穀擔趕路。

回到家裡，母親發現了，又一次念我，要我穿上鞋子。我當時低頭不語，後來路遠些，要挑擔時就穿上草鞋。半年後，我查看自己的腳板，前掌寬些，老繭增厚，腳趾粗大不少，雖然不像從小務農之人那樣，可正逐步向他們靠攏，為之心裡愈來愈舒坦。

在我的家鄉，用扁擔、沖擔（比扁擔粗而長，兩頭尖，主要是挑茅柴和秸稈用）挑東西，還用上打柱的。打柱是根粗棍，上部分削成寬而扁，長短與人的肩高差不多。

打柱起兩個作用：第一，如右肩挑擔，打柱放左肩插在扁擔下，左手使勁往下按，就把擔子的重量，通過打柱分移到左肩一部分。兩個肩膀分攤了重量，於挑擔人來說，相對輕鬆些，這也算是先民靈活運用槓桿原理的範例。第二，路途較遠，挑一段路要歇息，若放下擔子再挑起，就費力多了，特別是用沖擔挑茅柴和秸稈之類，放下又挑起實在太費勁。而打柱就能起大作用，拿它頂在扁擔或沖擔的中間，肩膀離開些，重量全在直立的打柱上，人就能休息了。

因此，打柱的輔助不可忽視，可是頸後部經過扁擔和打柱的摩擦和擠壓，久而久之，就慢慢凸起一個包，不斷變硬。那時幾年磨練下來，除了兩個肩膀上有硬繭，我的頭頸後面也凸起一個小包。

有一年，公社團幹陪同團縣委領導到各大隊團支部檢查指導，一名通過農村招幹上去的領導就摸過我的後頸，還點頭叫好，說我勞動鍛鍊不錯，後頸都有個硬包了。聽他如此一說，我頗感欣慰，自己勞動鍛鍊還是有成效的。當然，四十多年過去，後頸的硬包慢慢縮小、變薄，基本消失了。

孫子聽完我的故事驚訝地說：「爺爺，沒想到你吃過不少苦呢。」我搖搖頭：「這是我們那一代人的表現，當時算是心甘情願的，雖然有些盲從，但幾年的鍛鍊，對自己的成長有好處，於人生不無裨益。」