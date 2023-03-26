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台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

小鎮的強哥（上）

方閔

中等個子，偏胖，長臉，鼻頭多肉，耳垂大得搶眼，嘴唇比一般人彎，笑起來一點也不費事，正面看像廟裡的觀世音塑像。這就是我童年所在小鎮的名人，劉方強，男女老少叫他「強哥」。

強哥一家住後街一棟鋪子，鋪尾開向田峒。我小時候，祖母扛著鋤頭，循小路去被農民閒置的稻田起壟種菜，必經過強哥家的鋪尾。

常聽到「強哥，強哥」的叫聲，發自強嫂。那是極封閉的上世紀五○年代，老婆叫老公，流行的是「ＸＸ他爸」，簡練的是「喂」，老一點的叫「老鬼」。年輕人稱呼情侶、配偶，也不敢公開叫「哥哥妹妹」，兒女成群的強嫂卻獨樹一幟。

她個子高大，皮膚細嫩，動作粗魯，說話嬌氣，放在今天，就是「傻白甜」。她對老公的崇拜是露骨的。大躍進年代，她加入由鎮裡吃國家糧的女性居民組成的蔬菜組，遇到任何問題，比如：領導在大會上逐個問今晚在「墟頂」的小高爐群加夜班，去不去？賣給組員的廉價蘿蔔，妳要幾斤？她的回答從來是：「先問問我強哥。」

那時沒有電話，她的反應往往惹惱上司。所以組長或鎮長有事找她，必有第二句：「又要回家問強哥是嗎？來不及了，不要怪我們不給妳面子。」

強哥在理髮店當「剪毛佬」，屬供銷合作社的職工。他是大男人，家務是不沾手的，這是強嫂崇拜他的理由之一：不婆婆媽媽。他愛在鎮委會走動，主動參與公家的活動，被少見多怪的小市民譏為「愛出鋒頭」。然而，正如強嫂在蔬菜組聽到女人議論自己的男人，語氣欠崇敬時的反詰：「誰叫你家老公不是『靚仔』！」

強哥的相貌據說在全鎮男人中排第三，第一是在「偷祭瀟湘館」裡扮賈寶玉的李如，第二名也是演戲的，叫真權，拿手戲是「柳毅傳書」，扮俠義書生，但強嫂不予承認，說「卸了妝才好和我的強哥比」。

➤➤➤小鎮的強哥（下）

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