小時候家裡有一台老舊的腳踏板風琴，父親偶爾會坐在風琴前彈奏。我當時太小，不懂得父親彈些什麼，只覺得風琴內有一個小精靈在主宰著，才能發出緩緩如流水潺潺的優美旋律。心想等我長大些，腿長到可以踩到踏板後，也要學父親不急不徐地自我陶醉在彈奏中。

可是沒有等到我的腿長長，我們就搬了家，以後也不曾再見老風琴的蹤影；父親說風琴實在太舊了，走音得不成形，只有捨棄。我心中的失望自不在話下。

小學在學校大禮堂聽到一名音樂老師，彈奏一架褪了漆的老鋼琴。只見老師靈巧的雙手在交錯的黑白鍵上，孕育著清脆美妙的天籟之音，讓我羨慕不已。我逐漸領會到鋼琴豐富多變的音量是多麼迷人。可是在六○年代，彈琴是一項奢侈的嗜好，年幼的我只能痴痴幻想著，有朝一日自己能坐在鋼琴前彈奏著跳躍的美麗音符。

來美國工作數年後，先生與我終於有能力買下一架鋼琴，實現了我兒時的夢想，我隨即註冊社區大學選修鋼琴課。雖然日子忙碌於工作、家庭與孩子間打轉，仍不忘偷閒享受練琴的樂趣。

當孩子開始學彈琴後，我便退居於幕後，因此疏遠了鋼琴好些年。直到進入空巢歲月，我才怡然地重拾練琴自娛，體驗了另一番的滋味在心頭。幾年後我遷居入公寓，惟恐琴音會干擾僅有一壁之隔的左鄰右舍，不多久便意識到自己不能再隨性地彈琴了。那期間我心中著實小有糾結，卻也漸領悟到斷捨離的時刻已近在眼前。

每當孫子來訪，見他端坐在琴椅上叮叮咚咚地敲打著琴鍵的時候，答案乍現。我決定將這架鋼琴送給兒子媳婦，他們欣然接納了我的琴，也總算了卻我的一椿心事。

當搬運鋼琴的公司派兩名大漢來搬琴之際，其中一名年輕人禮貌地問我是否介意讓他彈一曲？我說沒問題，在聆聽之中，我驚訝於他的鋼琴造詣；他這一手琴彈得有如行雲流水。彈完後他告訴我，他們自他的祖父開始經營鋼琴店起家，後來他的父母承接了這一家族事業，同時也擁有鋼琴搬運公司。

從小他以鋼琴為伴，在耳濡目染的音樂環境中成長。大學畢業後，他在外地找到工作，不幸疫情 爆發一年後，他服務的公司宣告關閉，他便回家協助父母親的鋼琴事業。因他體高人壯，具備了搬運鋼琴的先決條件，便暫時以此賺取外快補貼失業後的生活。

在彈過鋼琴後，他稱讚我的琴保養得宜，琴身、琴鍵、琴音皆為優質。他試探性地詢問如我有意願出售，相信他的父母會樂意買下這架鋼琴的。我婉謝了他的好意，告訴他這鋼琴與我為伴已近半世紀，淵源深厚，是非賣品。何況我已將它贈與兒子媳婦，因此才請他們來搬至兒子家，從此將由兒孫來延續我的這段琴緣。我相信琴若有知，當會了解我的感受，並贊同如此的安排。

前陣子在兒子家，孫子說要彈琴給我聽，我心中有一種說不出來的親切感及喜悅之情。感覺鋼琴並未離開我，我欣慰於為它找到最自然又妥善的歸宿。望著孫子彈琴的背影，彷彿見到當年兒子學琴的模樣。鋼琴默默地陪伴我們祖孫三代，我珍惜它帶給我們的喜樂，我與鋼琴應是兩相無憾的。