《老照片說故事》台中女中逃兵篇（下）

筆者於一九六四年晚秋，帶初二丁同學在東海大學路思義教堂前合影。

我在師大數學系時是系裡的啦啦隊長，練就一副好嗓門。有一次，初二丁排球班隊與別班比賽，我在一旁加油，好不氣勢如虹。碰到做球的孫同學做了一個好球，給跳起來的前排左殺手高同學，我拉開了嗓子大吼：「殺！」不想高同學把球殺出了界。孫同學皺著眉頭對我說：「張老師，請安靜點！」我只得沒趣地在旁乖乖地看起球來。

月前終於和在洛杉磯 的孫同學聯絡上，和她通話擺了一小時的龍門陣。我提起此事，她已經不記得了。我開玩笑說：「孫同學啊，都是高同學的錯，你當年錯怪張老師啦。」我們兩個都哈哈大笑起來。

我師大一個同班，到東海大學附屬的懷恩中學實習教數學。晚秋時，台中女中全校同學到各地去郊遊，我帶了初二丁去東海大學在大肚山美麗的校園一遊，參觀有名的建築師貝聿銘設計的路思義教堂。該教堂剛於一九六三年完成，耗資美金十萬二十五萬元，迅及成了台中市一個名揚世界的地標。我們並在教堂前留影。

儘管師生相處融洽，我當年仍一直認為黑馬事件是我做的一件大糗事。還有一個同學功課不太好，我想盡方法卻無法攻破她的心防，幫不上她，自愧無能。雖然現在經過王迎紫澄清，此事有隱情，並非我「教不嚴，師之惰」，但當時我的確覺得慚愧萬分。

加上其他事情，又聽到一些諷言諷語，說我沒有老師的樣子。我覺得未能盡到班導師的責任，非常心灰意冷，便向何校長辭了下學期的班導師之職，做了初二丁的逃兵。

不料下學期開學後，我依然耿耿於懷，更加愧疚，覺得沒能用正能量去面對應負的責任，做逃兵才是我真正對不起同學的地方。面對同學一張張純真無邪的臉，上課時常常心不在焉地念著此事，而不能認真地授課，誤人子弟啊。

學期結束，我在中女中留職停薪，去服兵役。老蔣總統在日本 士官學校學習砲科，大概自許數學好，後來說過「要數學好，才能成為好砲兵」，因為這句話，台灣數學系的畢業生都被派去服砲兵役。一九六五年六月，我到金門的某砲兵部隊服了一年兵役，任少尉前進觀測官之職。

我對逃兵事件，仍異常在意。夜深人靜時常想，還有臉回台中女中嗎？反過來，我真的很想回去再重新出發，當個盡責的好老師。「回？還是不回？」常弄得我輾轉難眠，第二天精神恍惚，出了些小紕漏。

有一次發生一件驚天動地的大事，大砲走火！那時我們營舉行實彈砲擊演習，演習時副連長在連部地下碉堡內，負責和營部作戰官直接電話聯絡，我在第三砲陣地負責和副連長電話聯繫。實彈射擊是一年一度的大事，大家都非常緊張。

我們副連長是湖南人。那天前夜我剛巧沒睡好，拿著電話等著副連長的指令，等久了，又神遊到「回？還是不回？」的糾結。突然，電話響起，副連長濃濃的湖南鄉音說「……發射……」，我一下子沒聽清楚，馬上反問：「報告副連長。發？還是不發？」他又哇啦一遍。我以為是「發」，馬上向第三砲砲長大吼「發射！」他立刻拉動砲栓，第三砲「咚」的一聲打出一發砲彈，連上其他三砲立即「咚！咚！咚！」各打出一發。

營裡另一個連聽我們發射了，立刻跟著「咚！咚！咚！咚！」打出四發，一時震耳欲聾，聲勢浩大。我正自喜順利達成任務，不想副連長跳出連部碉堡，對我大罵。原來我聽錯了，犯下了重大的「大砲走火」過失。金門是前線啊！

如果據實上報，不但我會受到重罰，從副連長、連長直到營長都會受到連座；不上報，到年底清點時，缺少的砲彈就無法交代。營裡高層幾經討論，決定不據實上報。有天深夜，營長親自帶著我和連上一些弟兄，到山後友軍一個碉堡的砲彈庫去偷了四發砲彈。營長並沒對我發脾氣，只是和藹地對我說：「你們這些預官千萬要小心啊，不然你們的前途可能就被毀了。」我只能唯唯稱是。

事後我馬上做出決定，不回台中女中。立即寄出辭呈給何珍淑校長，讓她可以早日聘請新數學老師，我也著手尋找別的學校。我這下成了台中女中的大逃兵。

一九六六年五月底，我退役回到台中。不久到台北三個學校去面試 ，最後選擇了師範大學附屬中學。八月底，我到師大附中報到，做了五年的數學老師。

➤➤➤台中女中逃兵篇（上）