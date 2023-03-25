百年前的美國黃曆（下）

前述雜多有趣知識只是刊印在曆書各月份的頁面，這十二個月份只占據全書十一頁，但月份以外的其他三十多頁（除了廣告），則又包含更多的社會、自然、科學等內容，堪稱包羅萬象。簡介如下：

十二星象與人體器官的對應關係是：牡羊座（頭和手）、金牛座（頸部）、雙子座（手臂）、獅子座（心臟）、巨蟹座（胸部）、天秤座（靜脈）、處女座（腸子）、射手座（大腿）、天蠍座（私處）、水瓶座（小腿）、雙魚座（腳）、摩蠍座（膝蓋）。

「美國的主街（mainstreet）」林肯高速公路：它是世界上最長、最著名的高速公路，從東至西服務著合眾國百分之六十人口及百分之六十七登記汽車 ；它是獻給林肯總統的全國性紀念碑。它從紐約時報 廣場算起到舊金山 金門大橋，總長三千三百零五英里。從一九一四年至一九二一年，建成它的共投入約為四千一百一十四萬美元。

美國小孩應該讀的書（部分）：一年級「母鵝」，二年級「雪嬰兒」，三年級「兒童花園詩」，四年級「愛麗絲夢遊記」，五年級「每個小孩都應知道的樹」，六年級「新歐洲」，七年級「喬治‧華盛頓」，八年級「農場的自然史」。

人類和地球的年齡：透過對地球外殼和遺骸的分析，科學家估計地球的年齡在兩千萬年和十億年之間；文明在世界的不同部分以各種比例在進化。在十八世紀很久以前，歐洲、亞洲和美洲的有些人種已經達到鐵器時代的發展狀態，同時在南太平洋島嶼的部落仍然還在石器時代。

郵政信息：美國信件郵資，一盎司兩美分（一等信）；四盎司一美分（二等信，即報紙和期刊）；各類印刷品（除書籍）兩盎司一美分（三等信，不得超重四磅）；四等信即包裹，按地區以及投遞距離分別收費，從兩盎司一美分起價，總重不得超過七十磅。

美國寄外國郵資，分信件、明信片、報紙和包裹，按國別距離收費。其中我注意到：寄到中國（除上海）一等信為五美分一盎司，明信片為兩美分；寄往上海的一等信則為兩美分一盎司，明信片是一美分，上海比中國其他地區便宜了一倍。

該曆書還用了近二十頁，詳細介紹怎樣使用而不濫用汽車、各州汽車法律、美國及加拿大的打獵等規則、怎樣避免陷入「快速致富」騙局、怎樣安裝無線電接收器、怎樣用撲克牌算命，及家庭主婦和雜工的訣竅等。

如此看來，美國黃曆和中國黃曆可謂截然不同，前者非常講究知識性、科學性、實用性和趣味性，內容異常豐富；而後者則注重於節氣習俗和日期吉凶預測等，介紹相對簡單。所以中國黃曆就是一本掛曆或日曆的樣式，而美國黃曆則像是一本正規的書。

這本薄薄的一九二三年美國黃曆，歷經整整百年以致紙脆頁黃，但其豐富多彩的內涵至今仍然令我翻讀再三。

➤➤➤百年前的美國黃曆（上）