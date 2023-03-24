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在中美兩國買菜

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在中國的時候，家人每天都要去菜市場買菜，我偶爾也會去；一個大棚子裡是密密麻麻的攤位，一個緊挨著一個。攤位上有早晨新摘的水靈靈蔬菜、活蹦亂跳的走地雞、剛出鍋熱騰騰的豆腐等。菜市場裡摩肩接踵，嘈雜喧嘩，攤主的吆喝聲、顧客討價還價的聲音、雞鴨的鳴叫聲交織在一起，魚蝦的腥味、豆豉的醇豆香、大料的滷香味混合在一起，一派人間煙火氣。

攤主手裡都有一桿秤，一邊是盤子，一邊是秤砣。印象最深的是賣肉，攤位前面有一塊大案板，鐵架子上掛著幾條鮮肉。我指一指想要的肉，跟攤主說：割二兩精肉。攤主取下掛著的肉，手起刀落，往桿秤的盤子一放。左手拿秤桿，右手調秤砣，不多不少正好二兩。

八○年代末我來美國，驚艷於美國超市的寬敞明亮、整潔美觀。在美國買菜去超市而不去菜市場，而超市跟中國的菜市場有著天壤之別，安靜有序，一塵不染，冷氣開到清涼如秋；蔬菜水果碼得整整齊齊，牛羊豬肉包裝精緻地放在冷凍櫃裡，連海鮮櫃都乾淨得沒有一絲腥味。

不過我很快就發現美國超市的食材大多中看不中吃，而且沒有青菜。我剛來美國的時候，落腳在佛羅里達的南方城市，那裡中國人少，我們一時沒有發現中國餐館。在中國常吃青菜也沒覺得有多喜歡，可是有幾個月吃不到，每天在夢裡吃青菜。

後來我們發現每個美國城市都有大大小小的中國餐館，裡頭都有青菜。中國人越多的地方中國店越大，自從搬到華府，發覺這裡的中國超市規模不輸美國超市，食材豐富，種類繁多。

旅居美國多年，依舊還是中國胃。中國超市裡光是青菜類蔬菜就有好多種，有青江菜、奶白菜、小菜心、油菜、油菜心、芥蘭等。青江菜就是我們平常說的青菜，葉子寬大碧綠，菜梗扁平青白，霜打過的青菜最好吃，有清甜的味道。小菜心是青菜三分之一大小，最嫩的菜心部分，可做香菇菜心。奶白菜跟青菜形狀相似，但是更洋氣一些，葉子微捲，菜梗奶白。油菜的葉子跟青菜相似，但是菜根細圓青綠。芥蘭的葉子更為深綠寬厚，菜根也是圓形。

除了青菜，中國超市還有其他中國蔬菜，比如胖胖的冬瓜、碧綠的韭菜、苗條的茄子等；美國茄子是土肥圓，中國茄子才有婀娜的身段。初秋的時候還會有茭白，淡淡的甜味，口感鮮嫩。春節期間會有冬筍，雖然略貴，但是鮮絕冬蔬。

中國超市幾乎涵蓋中華美食需要的食材，比如靈魂調料甜麵醬、豆瓣醬，及煲湯佳品冬菇、木耳，還有雖然冷凍依舊美味的燒餅、油條。最喜歡的是糕點零食，山楂片、小核桃、綠豆糕等，家鄉的味道，回味悠長。

雖然中國超市有每周的主要食材，但我們還是得去美國超市。在美國超市主要買牛奶、麵包、燕麥等早餐食品，還有孩子們喜歡的乳酪、飲料和土豆片等。孩子們在美國出生長大，他們有一個美國胃。

疫情剛開始的時候，我們足不出戶，皆是網購。但是只有美國超市提供網購，翻來覆去就吃蘆筍、西蘭花、胡蘿蔔、西紅柿、芹菜，營養很好，但是太過單調。

所有超市都有肉類和海鮮，但賣的部位各有不同。牛腱、牛腩、豬蹄只出現在中國超市，只有中國人什麼部位都吃。美國超市的肉類主要用作烤或者燉，以各種牛排居多。

好市多這樣類似倉庫的美國俱樂部超市，我們一般一、兩個月去一次，龍蝦尾、有頭蝦、煙燻鮭魚是每次必買。好市多的東方元素也日益增加，中秋有月餅，春節有年糕，最近發現有臘香四溢的臘肉和香腸。

在美國一周買一次菜，雖然不如國內每天去菜市場買來的食材新鮮，但也節省時間。沒有熙熙攘攘的熱鬧，也沒有五味雜陳的煙火氣，但是有日益增多的中國美食，我也足以滿足。

蔬菜 好市多 美食

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