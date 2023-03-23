朝陽中閃著金光的剛出生嬌憨馬駒，太招人疼愛了，我忍不住走近前，想伸手撫摸。馬媽媽低下頭警惕地看著我，往前走了幾步，隔開我和小馬駒，轉頭用屁股對著我，她要幹什麼再明顯不過。我連忙後退，想起北京 胡同裡孩子們打架、母親們罵街常聽到的「護犢子」，不禁笑出了聲。

母馬身後那帶血的白綢帶仍在隨風飄舞，那是胎膜和臍帶，上端連結的是胎盤，顯然胎盤還在媽媽的子宮裡。醫生手冊上說娃出生後，胎盤一定要很快娩出，而且要檢查是否完整，即使一小部分胎盤殘留在子宮內，也可能導致子宮不能完全收縮止血，母親可能大出血而亡。可是這時馬媽媽只顧舔著馬駒，任憑胎膜臍帶吊在尾巴下面隨風蕩漾。我開始為馬媽媽擔心了。

正在猶豫我是否應該拉一下那拖出的胎膜和臍帶，幫助胎盤娩出時；撲哧一聲，一團粉紫色、肉乎乎的東西從母馬陰道掉了下來。母馬扭頭看了一眼，慢慢轉過身嗅一嗅，舔一舔，接著稀哩呼嚕把那胎盤和連著的胎膜、臍帶吃了一乾二淨，連地上的血跡黏液都舔乾淨了。我知道母羊下羔後要吃掉胎盤，原來母馬下駒後也要吃胎盤。

這些食草動物經歷了一冬的風雪酷寒，只能啃食雪中黃草，吃了一肚子乾黃草也只能提供很少的生存能量需求。大部分能量需求只能靠消耗體內脂肪，體內脂肪消耗殆盡後，就消耗肌肉蛋白質 。開春，大多牲畜瘦骨嶙峋，虛弱不堪，尤其在產下羊羔、馬駒、牛犢後，產後吃下胎盤無疑對春天孱弱的母畜是難得的營養補充。

也許是動物的天生本能行為，讓人類產生的啟發和暇想，自古以來，國人對胎盤有一種執著的迷信。中醫稱胎盤為紫河車，相信能美容養顏、延年益壽、健腎壯陽，還能治療各種各樣的疾病，幾乎十全大補。在我看來，其實對虛弱的產後母畜，胎盤不過是最需要的時候，最及時、而且唯一的營養補充罷了。

當我離開了這對母子繼續尋找我的坐騎時，先前焦慮沮喪的的心情都消失了。料峭的晨風變得柔和了，朝霞、溫暖的陽光、融化的雪原、解凍的冰河、溫潤的春風、溫馨的母愛……混合在一起，沁入我的心胸，融入血液，喚醒著生命深處的柔情和善良，產生了對草原、生命、生活由衷的感激、醒悟和熱愛。想起了那首蒙族民歌，「使草原的雪消融的，是母愛的溫暖……」， 一定是春風帶來了草原的愛。

當春風從硬梆梆的凍雪上飄過，凍雪的心柔了，軟了，融了，一聲不吭地消逝了。陡然間，眼前白茫茫的雪原像大海退潮，大地在春風中裸露黑褐的胸膛。凍土鬆軟了，潮濕了，到處傳播著來自草原深處、漸漸擴散的神祕信息，不知帶來這信息的是初生的羊羔稚嫩咩叫、馬駒嬌憨嘶鳴，還是牛犢跌跌撞撞的腳步聲。

這信息和每一個生靈心息相通，促使他們蠢蠢欲動。蓋在雪被下昏昏沉沉睡了一冬的原野，得到信息後便在胸中萌動生機。在越來越溫暖的陽光中，這生機不動聲色地積聚著，終於有一天，黑褐的原野忽然間變成綠色草原。

我終於找到黃馬，驏騎著牠小步踮跑著趕回營地時，遠遠看到小黑馬駒跌跌撞撞地追在母馬後面，向遠處的馬群走去。媽媽不時地回望牠，低頭啃草等待牠跟上來。想必牠已經喝到了第一口奶，鼓起全部精氣神邁出了第一步，開始了懵懵懂懂的生命之旅。

➤➤➤小黑馬駒（上）