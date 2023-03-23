劉亮程，是我很喜歡的一個散文作家。他到中年時寫了一篇文章「先父」，裡面有一句話我印象非常深刻：「我比年少時更需要一個父親……把全部的老年展示給兒子。」可惜他的父親英年早逝，早早地把沒來得及展開的老年埋進了墳塚裡。但我是幸運的，父親把他的老年展示到了九十一歲，讓他的兒女們知道進入晚年應該怎樣老去。

一個大雪天，村裡一個老人去世了，已經六十五歲的父親被安排抬柩。出殯那天，北風呼嘯，積雪上飄上了細雨，路面一下子就結冰，像鋪上一層光滑的玻璃，雨靴上綁了草繩仍時不時溜上一腳。上坡時，父親正在需要穩重心的位置，一個力氣強壯的小伙子怕父親穩不住，想跟父親換，父親擺擺手，連聲說：「不用，不用，男人六十多歲才正登力（力氣最大）呢」，聽那口氣，好像比小伙子還小伙子。

母親去世那年，父親已經七十八歲了。辦完母親的喪事，我們兄弟姊妹馬上又要去忙自己的生計了，有的去廣州，有的去深圳，有的去長沙，但怎麼也放心不下還在悲痛中的父親。我們走進他的房間，圍坐在他的身邊，跟父親商量以後的日子怎麼安排。

我們表態：「都會尊重您老人家的意願，您想跟子女一起生活，只要您願意，跟誰過我們都樂意；想留在老家，田是不准您再種了，您為這個家累了一輩子，應該好好休息休息，過點清閒日子了。要糧我們給糧，要錢我們給錢，反正是子女有吃的就一定有您老人家吃的。」父親為了讓我們放心出門，答應不種田了。

可是那年暑假雙搶季節，我抽空回來看父親，同事剛好買了新車，順路送我到家裡。剛下車就看到父親挑著滿滿的一擔稻穀，從田埂上走回來，扁擔都壓得彎彎的，一閃一閃，我知道這一擔榖子的分量之沉，便跑過去接他，父親用手把我擋到一邊，直說：「沒事，沒事，還挑得動。」同事看到父親快八十歲的人了，還這麼硬朗，豎起大拇指誇他：「老伯啊，活到一百二十歲沒問題啊！」父親笑笑，朗聲應答：「沒點事做，閒得慌啊，一雙手腳不知道往哪裡放呢，做點事日子過得舒坦些。」

父親八十二歲那年，同意到長沙過年。大年初一，滿城都是煙花、鞭炮聲，硝煙瀰漫，我們一家人都喜歡清靜，便決定去爬岳麓山。走過湖南大學的林蔭道，繞過愛晚亭，來到清風峽，展現在眼前的是兩條道，一是柏油車道，一是陡峭的山間青石板路，我們想都沒想就走上了柏油道。父親站在岔路口，仰頭朝上面看了看，說：「柏油路只是方便車子走，沒有風景的，要玩當然是走人走的路呀，才有看頭嘛。」

我們哈哈大笑，跟他開玩笑：「就是怕您走不上去嘛」，「保證不用你們操心，走小道，上！」父親快步走在前頭，一會兒就走到了半山腰，朝著我們喊加油。爬上山頂，山風勁吹，樹林裡滿山掛著霧淞，一派冰清玉潔，我們玩得非常開心。

有一年，單位的業績非常出色，超出了頭兒的預期，他一開心，就安排我們去張家界旅遊。在爬天子山的時候，看到一個老人家在一棵大樹底下賣拐杖；那拐杖做得真漂亮，油光漆亮的，手握起來很舒服，既輕便又結實，挫在地上咚咚響。

我很是喜歡，心想父親也八十多歲了，便給他買了一根。想不到回家送給他的時候，父親不是很開心，看都不怎麼看，就放在了一邊。我問：「不喜歡嗎？」他搖了搖頭說：「我覺得拄著拐棍好醜的，我想一輩子用不著它才好。」真的，父親到去世都沒摸過那根拐棍。

農閒時節，田地似乎長莊稼也長累了，需要休息，村民們更是迎來了一年中難得的悠閒時光，村裡後山那幾棵高大的桂花樹底下，每天總會擺出幾張桌子，有打撲克，有打紙牌，還有打麻將的。

但父親從不打牌，也很少去看，每年都默默地把村裡水渠水溝裡的淤泥清理乾淨，把垮塌了的地方重新壘好，把渠壁上的雜草掃得精光。他做得不緊不慢，悠閒自在。

有時他從後山的牌場經過，人們笑著問他：「五爺爺，您做工也是上了癮的吧？」他也笑笑：「是哩，我覺得跟你們打牌一樣快樂呀。」

我們每次回家看他，會給他買點他最喜歡吃的水果，買點肉菜，給點錢，他當然高興。但我發現當他把自己種的花生、糯米、黑豆、紅薯一袋一袋搬上車，送我們出門的時候，他笑得最為開心，我能感受到他內心那種無上的喜悅。

父親，感謝您！是您教會了兒女們怎樣快樂地度過晚年。