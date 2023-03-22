《老物件情懷》小黑馬駒（上）

作者的油畫畫作。

五十年前，我在草原上放羊。那天清晨，從一堆羊皮中鑽出來，我發現昨晚放在蒙古包後面、用三條腿馬跘跘住的黃馬不見了。隱約記起睡夢中聽見馬的嘶鳴，可能夜間馬群從營子附近經過，把我坐騎挾帶走了。

我去找馬，一邊走著一邊想像著那戴著跘的馬一踮一柺地跟在馬群後面，漸漸跟不上，看著馬群走遠，失望悲鳴。牠的蹄腕肯定被磨破了，走不遠，翻過前面的小土坡就應該看到牠在低頭吃草了。

但是翻過一個土坡卻沒看到黃馬，只有寂寞的原野上斑駁的融雪。

我有些著急了，後悔沒騎金巴的馬來尋找。一定在前面那個坡後面，上到坡頂就看到了，我給自己打氣。終於走上坡頂，看到一匹橫臥在草地上的馬，不過不是我的黃馬，是一匹黑馬。可能是跟不上馬群的老弱病殘吧，熬過一冬的酷寒風雪，弱馬、老馬經常在草原變綠之前倒斃。

我想著，走近了，看到那黑馬在扭動身驅，似乎奮力掙扎著。想過去幫扶牠站起來，還沒走到近前，卻見牠一翻身俐落地自己站立起來，完全沒有弱畜的樣子。

高高翹起的尾巴下面，拉扯出血染了的白緞帶般的東西，隨風蕩舞。在牠剛剛臥過的地方，留下一團黑乎乎的東西。再走近一些，啊，是小黑馬駒，混身濕漉漉的，顯然剛剛出生。我才醒悟這是匹下駒的母馬。這可是我第一次看到剛出生的馬駒，於是我忘了找馬，走向前仔細查看。馬駒肚子下面隱約可以看到半尺來長的臍帶殘部，殘端帶著凝血，應該是母馬陡然站立把臍扯斷了。

除了放羊、掌管一千五百多隻的羊群，我還是畜群組裡的赤腳醫生，牧民們有個頭疼腦熱，都會在傍晚羊群回營子後找我。接生過幾次，女人生娃的幾個步驟以及如何處理的知識還是有的，都是從農村醫生手冊學到的。

女人生娃時臍帶是需剪斷和包紮的，實在不行拿把剪羊毛的剪子，也得用酒精消消毒，或用火燒一下。馬下駒就這麼簡單嗎？一站起來臍帶就斷了，而且血一下子就凝住了，不用包紮，甚至連一滴血都沒出。要知道，臍帶中可是有一條母馬輸送營養和氧氣給馬駒的粗大動脈，和一條馬駒代謝廢物回送母馬的靜脈，真夠神奇。

剛出生的馬駒打了個嬌小的響鼻，晨光中噴出一團金色羊水霧。馬駒抬起頭，開始呼吸了。馬媽媽低下頭，一下一下舔著牠身上濕漉漉的黏液，喉嚨中發出低音階的呼嚕聲。母馬溫柔的聲音，伸著頭頸輕柔舔馬駒的動作和親切的眼神，連我都感受到無盡的愛。朝陽為這母子抹上了一層朦朧的金，不知為何，不覺中淚水湧入眼眶。如果生命的記憶是一幅幅的畫，現在這幅畫的每一細節都存進了我的記憶，以至於五十年後，這幅畫仍然能在我眼前浮現，栩栩如生。

➤➤➤小黑馬駒（下）