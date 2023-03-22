一段漫長的歲月過去了，而一部收音機陪伴著爸媽的歷史，卻還時時夢魂縈繞。

那是四十多年前的一九七八年，媽媽中風 癱瘓臥床，爸爸有冠心病又雙目失明，唯一在家的小弟弟無能力照護，哥姊妹又都在遠方工作，於是我把爸媽從小鎮接到了我所在的城市。當年我有兩個剛念小學的兒子，每天我和愛人上班去了，爸媽就孤寂地等著我們回家，才能聽聽兒女親切的聲音。如此，我為爸媽買了一台收音機。

我們住在家屬區，買回收音機那天正是周日，當房裡響起了收音機聲音，沒多久，忽然我聽到在陽台下，有好幾個孩子在喊著我兒子的名字。我們住在一樓，樓下是個很矮的煤屋，所以陽台不高，我看見有的孩子已攀扶到陽台的水泥圍欄上，靜靜地聽著我家收音機的聲音。我叫聲兒子：「快去開門，你的同學來了。」誰料，兒子把前門打開，還有兩個鄰居帶著兒子站在門外，那也是收音機的誘惑，把兒子的朋友都招來了。

買收音機前，我同愛人商量了，她要買的衣服先緩一緩，生活上還要節約些。我們去市內的百貨公司，沒有公車，只有步行五里多遠的大馬路，回來時巧遇廠部的一輛大貨車。愛人嫌我做事毛毛躁躁，上了車，她就把收音機緊緊抱在懷裡，背靠在麻袋包的貨物上，一副珍惜、高興的模樣，在後來的回憶中我還說：「像抱著剛出生的兒子。」她笑了，眼裡竟然噙著晶瑩的淚珠，險點要滾出來，不知道是喜悅，還是歷史的傷感。

的確，在那一九七○年代末期，還是「票證」供應的時代，想給爸媽買點好吃的都難。我們一般的工資還只有三十九元，一個科長也不到五十元，每月的獎金憑等級發放，只有二至五元，買一斤豬肉六角五分錢，而買一台最便宜的收音機也要二十到三十五元，真是不容易。

那年代聽說揚州已生產晶體管收音機了，輕巧適宜隨身帶，一般百姓買不起。我們花了二十二元買了一台揚州產的百花牌收音機，是電子管，要裝兩節電池，長方形機身有一尺多，兩寸厚，機外殼是淺黃色。

面板左面是一個有小針孔的圓形，那是放音窗口。面板中間是一個嵌著有機玻璃的長方形框，裡面是一條有刻度的標尺，亮著光，分別轉動框下的兩個大圓盤旋扭，就可以移動指針，調換電台了。聲音很清亮，但只能收聽中央台，其他台還很難調出來。收音機有一斤半左右，很沉重，爸爸聽的時候，總是幸福地躺靠在床頭，瞇著眼睛，把收音機放在胸懷裡，唯恐摔壞。

有了收音機，我們上班去了，爸媽就有了陪伴，驅逐了屋裡孤寂的恐懼感。周日，我多次看見每當爸爸打開收音機時，躺在床上的媽就望著爸一方，一會兒就問：「這是誰在跟你說話呵？」「這是誰在唱歌呵？好聽。」爸爸告訴媽：「這是收音機。」媽又問：「收音機是什麼？」媽媽的思維在模糊中呼喊，言語也模糊不清了。

爸爸最愛收聽天氣預報、健康節目、說書，也喜歡聽京戲。每次我們下班回家，他就會高興地告訴我們明天的天氣，要注意加衣、帶傘上班，還有一些養生的中藥秘方，聽書說戲中的古人笑料。他要我和妻子要注意保養身體，要他的孫子們養成衛生的好習慣。有了收音機，爸爸給我們分享他收到的快樂，是一種幸福。

每天我們下班回家，聽到屋裡傳來收音機的聲音，這就是安寧的喜報。如果踏進門沒有一點聲響，我們第一時間就要進爸媽的房裡看一看。有一次進屋，收音機裡京劇 正唱得熱鬧，京胡也拉得很起勁，我連喊了幾聲爸爸，可是沒回答。細細一看，爸爸雙手抱著收音機，閉著雙眼。我急了，搖了搖他靠在床頭的身子，爸爸這才甦醒，原來他睡得正香甜，迷醉在京戲裡去了。

實則，爸媽晚年的孤淒，用收音機是替代不了親情的溫暖，只是給爸媽帶來無奈的歡愉。那個年代還沒有聽說過家政行業，也沒有養老院 ；保母這個詞彙，在百姓中更是陌生。歸根是我當兒子的孝道沒到位，沒能給爸媽晚年的幸福，遺憾不可挽回。