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糖廠情懷

立青

剛到台灣時曾投靠在南部糖廠工作的親戚，環境印象非常好，高高的一根大煙囪就告訴人們，這裡是一個與眾不同的地方。日據時期二戰中被轟炸毀損，整修已有相當成效。細心規畫的廠房製造區，和員工宿舍生活區，道路整齊草木成蔭，還有大禮堂和招待所；雖是鄉下，感覺不會比大都市差到哪裡。還有福利社的設置，能提供冰棒和冰淇淋等甜品，對孩子們而言就是天堂。

出了糖廠大門就是廣袤的甘蔗田。甘蔗是一年半生的農作物，比起稻米一年二收的效益為差，農夫也會糾結如何選擇，土質不佳或是山坡地，種甘蔗就省心得多。甘蔗葉可供作牛羊的飼料，蔗肉可搾汁做糖的原料，蔗皮蔗渣可製成甘蔗板建材和燃料，副產品有酒精和酵素等，全身是寶，幾乎沒有任何廢料。

還有一項不可思議的現象，在糖廠門口的警衛室看到爬在飲料瓶口的螞蟻群，在相隔不到三公尺的糖廠大門內，卻看不到一隻。難道小生物也懂得道義，不該碰的，哪怕是座糖山也應避諱。也有人說是因為糖廠太多的糖發膩，螞蟻怕被膩死。

甘蔗區分紅綠兩種，綠甘蔗糖分多水分少，是製糖的原料，但不好吃；紅甘蔗就是市面上售賣的，水分太多加工費燃料，不合製糖效益。甘蔗又細又長蔗皮又厚，不好搬運，沒有砍斷削皮無法食用，多年後才有商人搾汁販賣，方便很多，但也失去啃咬的樂趣。蔗田收割時是大場面，成群的男女蔗農排成一列，拿著砍刀齊根砍斷、去除葉子後，就置放到運貨台車上，等到收集滿車時，就用小火車連結各台車運到糖廠。

糖廠小火車是台灣南部一大特色，以各地糖廠為中心，鐵道如蜘蛛網一般，遍布各地，也連接到主要的縱貫鐵路車站，是不可缺少的輔助交通系統。搭乘小火車到附近城鎮，是無法忘卻的經歷，商品食品多樣化，大開眼界，每次進城必定大快朵頤後滿載而歸。小火車速度不快，搖搖晃晃很有趣，每逢彎道會有警示黃牌「嗚」，我大為不解問哥哥，被他斥責：「白癡，那是『鳴』字！」

小火車也是學生上學的交通工具，沒有住在車站附近只有走路上學，通常不會太遠。運氣好，遇到慢吞吞的牛車，主人還會讓學生跳上車，坐一段霸王車。

鄉下的人情味就是如此濃厚，在充滿糖廠甜蜜味道的空氣中，這種氛圍是永遠難以忘懷的。

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