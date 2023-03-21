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《老照片說故事》帥氣的憲兵排長

文、圖／安老師
作者哥哥擔任憲兵排長時的照片。
作者哥哥擔任憲兵排長時的照片。

最近整理相簿，意外發現了一個少尉軍官站在雪白憲兵車上，穿戴筆挺整齊，準備出巡時的老照片，照片裡是我大哥。照片背後註記：「一九七○年九月十日於鳳山憲兵隊。」這張老照片，一下子把我的記憶拉回到半個多世紀前。

那年我讀軍校三年級，大哥大學畢業考上預官，分發到高雄鳳山憲兵隊當排長。軍校生放假外出最怕遇見憲兵，老遠看到就緊張地找地方躲，因為不論是扣子沒扣好、帽子沒戴正，甚至皮帶頭沒擦亮，只要遇到憲兵就一定倒楣。收假回學校，憲兵隊寄來違紀通報，記大過、關禁閉，還要出特別操。大哥在憲兵隊服役，可進去一探這令我們害怕的單位，求之不得。

放暑假，我迫不及待地乘火車南下，第二天一大早就去鳳山憲兵隊拜訪大哥。憲兵隊裡到處一塵不染，營房四周的樹叢圍籬，像新訓中心疊成豆腐塊似的棉被，剪修得整整齊齊。大哥的連長知道我來訪，中午特別邀請我在飯廳和他們共餐，沒有特別加菜，三菜一湯已經很豐富。

下午大哥穿戴整齊，備好車，準備出去例行巡視。看見大哥雄壯威武的樣子，我趕緊拿出相機，「喀嚓」一聲，留下這張讓我羨慕的影像。大哥出巡回來，我們吃罷晚餐又聊了一陣子，憲兵隊不能留宿，才依依不捨地離去。

如今大哥和我都已白髮如霜，齒牙動搖。古稀之年，看見五十多年前，大哥著軍裝時的帥氣相片，嘆歲月催人老。

哥大

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