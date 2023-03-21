上高中時，我對相機這個時髦玩意兒鍾情了起來，總朝思暮想擁有它，憧憬將來靠相機搞出名堂。經一年省吃儉用，終於積攢了三十多元，興匆匆到商店購買了「海鷗」相機。我撫摸著嶄新的相機，感覺它珍貴如寶貝，興奮得當晚難以入眠。

春節期間，我花九元買了黑白膠捲裝進相機，就攜帶相機出門了。在公園、街道、鄉村，還有喜氣洋洋的年初一活動場面，速戰速決消耗了二十四張底片後，當天將膠捲拿到照相館，只等相片沖曬出來，好欣賞自己的傑作。

幾天後取得照片，我先瀏覽一遍，再回過頭來反覆端詳，似品嘗除夕團圓餐一樣幸福歡欣。瞅著自己與風景在相片中招搖，神采飛揚的模樣，我心裡樂滋滋的，還不時拿出相片與朋友親人分享，得到別人的讚賞才肯甘休。

然而好景不長，相機用完一卷膠捲後，就彈盡糧絕。囊中羞澀的我，連買膠捲的錢也沒有了。有時候望著閒置的相機，由鍾愛漸變成遺憾，心中還生出悔意來。後悔自己一時心血來潮買了燒錢的照相機，現在才知道它的奢侈，絕不是普通人家的孩子可以玩得起的。

當年農作物失收，我為籌措學費而煩惱，身處輟學邊緣。見相機閒著無所事事，我臆想到玩物喪志的後果，決定忍痛割愛。最終相機以二十多元賣出去，當年的學費迎刃而解，但我與相機的緣分從此一拍兩散。

走出高中校門成為個體戶，相機又進入我的視野，嗜好依然沒有湮滅。最終，一部「奧迪」相機痛痛快快邁進我的家門，樂呵呵追隨我在節假日四處縱橫馳騁互動拍攝。

多年後，隨著攝影 技術的提高，我發覺「奧迪」相機已經無法滿足我的要求，我衡量再三，最終買了先進的「佳能」相機。我不斷學習，對相機的性能瞭若指掌，常形影不離，足跡遍布城市郊區田間山川。熟能生巧，拍攝出來的圖片被攝影雜誌刊登了出來，作品還獲了獎。我異常欣喜，感恩相機給我帶來榮譽。

有天，公安 部門的人突然找到我，詢問我近幾天的攝影行蹤。我驚詫得一時反應不過來，自己怎麼這麼倒楣，跟公安局扯上關係？原來，那天我在街道拍攝，被朋友碰見，幾天後上報警方，估計我有可能將人販子拐帶兒童的一幕攝進照片。

在員警的要求下，我將幾天來拍攝的所有相片翻出來，供員警甄別。員警竟然在我的相片裡找到嫌疑犯牽著男孩的犯罪證據，人販子原形畢露。員警按圖索驥，將人販子捉拿歸案，成功解救了孩子。我不但得到警方的獎勵，還受到被拐兒童家長的重酬。

後來移民紐約，由於行李托運限重，相機被我割捨於家鄉，自此恩斷義絕。在紐約的生活安定下來後，我打算買部手機 方便聯繫，才知道智慧手機正風行，它兼顧了相機所有的拍攝功能，而且清晰度不亞於我在國內購買的那部「佳能」相機。更重要的是，它與傳統的膠捲相機不同，可重複使用。

我大喜過望，痛痛快快花幾百元買部「三星」手機。我隨時把握機會，要拍就拍，沒過多久，我電腦裡的圖片庫被裝得滿滿的，要尋找出路。

我在網站註冊，把拍攝的圖片發布到自己的博客，加上文章的陪襯渲染，圖文並茂、鶴立雞群，瀏覽點擊率直線上升。成就感彌補了新移民生活落差的憂傷，我重新找回了自我。

但漸漸地，我發覺了自己圖片的不足。用手機拍攝來的相片，與別人的圖片有極大差距，清晰度低不說，也體現不出獨特細節；特別是遠距離和運動中拍攝，手機就更捉襟見肘了。榜樣的力量是無窮的，我毫不猶豫買了「尼康」D七千單反相機，要與別人一較高下。從此，我揹著相機在曼哈頓街頭流連忘返，沉醉在自己編織的攝影世界裡，樂不思蜀。

有天晚上，網友突然在我博客留言，詢問我今天有什麼收穫。我回覆說有拍攝到車禍現場，網友請我速將拍攝到的畫面發布到博客，車禍受害者打算酬謝在危難中出手相助的人士。我將拍攝到的現場相片上傳完畢，網友已留言告知我幫了他的大忙，估計很快就會找到救命恩人。網友還特別感謝我，因為受害者是他的弟弟。

相機不露聲色，我卻血液狂奔，渾身是勁。瞅著身邊敦厚踏實的相機，我明確感受到，自己的人生又一次隨相機增值。