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慕尼黑雪花大如席

朱禺之

二○一三年底，經過十個半小時的飛行，在慕尼黑轉機。飛機降落的時候，窗外一片片的鵝毛大雪掠過眩窗，我已經有數十年沒有看過這麼大的雪花了。

出艙門的時候，問了國航的服務人員，轉機去里斯本要怎麼走；她不置可否，但還是很熱情地幫我問了在門口值班的德國服務人員。一個胖胖的和藹大叔，用標準的英語回答我的問題，於是我向他們道謝，很自然脫口而出的是中文「謝謝」，沒想到那個德國工作人員很熟練地用中文回覆「謝謝」，然後還加了一句無比流利而標準的中文：「恭喜發財。」

然後我到了登機口附近一家咖啡吧，走過去要了杯啤酒，三點九歐元，品嘗一番，德國啤酒果然不錯。在要了第二杯啤酒的時候，勾起了我對慕尼黑這座城市的記憶。是的，我從未到過這個城市，也許這次也不算到過，因為我一步都沒有踏出機場，然而我對慕尼黑這個名字卻不陌生。

九○年代中期，我生活的城市來了一幫歐洲的留學生，其中一個雖高但略顯瘦弱的靦腆男孩，叫Leon，來自德國慕尼黑大學，熱愛搖滾樂，喜歡打架子鼓。當時，我也對打鼓有興趣，而且身邊生活著一大群喜愛搖滾樂的各色人士等，跟Leon見了幾面後，自然就熟了。

他經常來我住的地方玩，大家一起唱歌、彈吉他，他會拿雙筷子，把桌上的碗盤當作樂器，有時一玩就是一整天。他也跟我們一起去外面吃快餐，但他從來不用店裡提供的餐盒和一次性筷子，總是隨身帶著一個飯盆和一把勺子， 他有時也勸我們和他一樣，不但環保，而且衛生。

那時我和他互相教對方自己的語言，他還勸我有機會的話到德國留學。大約一年多後，Leon回了慕尼黑，於是就沒了聯繫。然而時隔四年後，Leon給我發了個郵件，說是想要了解關於中國黑社會的情況，並說這是他的畢業論文選題，當時我並沒有在意。

又過了幾年，大概是二○一○年的冬天，我生活的城市媒體報導了一起凶殺案，一個德國人殺了另外一個德國人和他漂亮的哥倫比亞妻子；殺人者就是Leon。原來，他已經在幾年前回到這裡，只是一直沒有和我聯繫，也許他在糾結並執行一個計畫。

後來陸續聽說了一些事情的緣起與經過。原來，Leon到中國留學的時候，認識了比他早幾年到中國留學並創業的Jackson，就是被殺的德國男子，兩人很快成為好朋友。後來，Leon回到德國，Jackson則繼續留在中國創業，並取得不錯的成績，幾年內就擁有了兩家工廠。

Leon回到慕尼黑大學繼續完成他的學業。他有一個非常漂亮的女朋友，是從哥倫比亞到德國的留學生，也許是聽他說了太多關於中國的故事，他女朋友強烈要求到中國看看；於是，Leon介紹了他在中國最好的朋友Jackson給女友認識，並委託Jackson照顧女友。沒想到，Jackson和他的女朋友很快相戀並結婚，還有了一個可愛的女兒。

現在回憶起來，這些事情發生時，就有了Leon向我諮詢關於中國黑社會的郵件，仇恨的種子，在那個時候就已經種下了。

另外，幾年前，和我們一起玩樂隊的挪威留學生Roy和Pagge，在即將結束挪威駐中國大使館的工作時，又一次回到我們共同生活過的城市。

因為當時Jackson也是我們樂隊的一員，於是在聚會時，他也帶著他的哥倫比亞妻子，大家一起追憶逝去的時光。我帶了攝像機，準備記錄下這一刻，但Jackson數次提醒我不要拍他，好像有很多顧忌。後來才知道，那個時候Leon已經回到了這個城市。

凶殺案發生在四年後，也就是說，Leon和Jackson夫婦共同在這座小小的海島小城生活了四年多。就在Jackson夫婦經常出入的酒店附近，Leon用一把尖刀和一個錘子突然襲擊了兩人，據說持續了好幾分鐘，女人曾經跪下大聲哀求，但還是雙雙被殺，據說Jackson從頭至尾都沒有反抗。

隨後，Leon也用尖刀刺穿了自己的大腿動脈，警方趕到現場的時候，立即把他送到了醫院，接下來的事情則不得而知了。我曾經想到要去醫院看望他，但被朋友勸阻，而且警方戒備森嚴，根本不允許探望。後來聽說他被引渡回了德國，等待他的也只能是德國法律的審判了。

事情過去三年多了，偶然的機會我路過這座城市，Leon也許還活在這裡的某個監獄。記得他曾經叮囑過我，到德國，一定要去慕尼黑看他；現在我來了，然而……。

要登機了，我埋單的時候，鼓足勇氣向那個和藹的吧員說了句「丹克」（德語「謝謝」），Leon教我說的第一個德語單詞，也是我唯一能記憶起來的德語了。

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