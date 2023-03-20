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一方故土（下）

張鑒安

古竇涇村民大部分務農，這裡是江南水鄉，水田一片連著一片，沿河及村莊周圍，盡是桑園菜地。鄉親們終年面朝泥土背朝天，從犁田翻土、做秧田、扒水田、耘田耙田到收割，辛勤勞動，精耕細作，換來黃澄澄的稻穀、金色的麥子和小黑珍珠似的油菜籽。他們家家戶戶還育蠶、養豬、種菜、養雞，在正常年景，大多基本溫飽可期。

我家主業是中藥房，同時也種田、養豬、育蠶。我的兩個姊姊和其他農婦一樣，參加像插秧、耘田、割稻、脫粒等田間勞動。

我曾目睹她們在烈日下，跪在泥濘的苗田裡耘田，一面爬行一面除草，從頭到腳黑乎乎的，成了一個泥人。夏天夜裡時而雷電陣雨交加，大姊總穿著斗笠簑衣，手提小馬燈，冒著飄潑大雨，去田裡開缺放水，回來時渾身上下濕淋淋的，成了水人。種田的辛苦，印在我的小腦袋裡。

古竇涇的「古」還見於古廟和古橋。村北有座永昌寺，是為感念明代浙江巡撫康怡（字永昌）而建。他曾在嘉興一帶懲治貪官，開倉濟糧，解除百姓災荒饑饉，萬民感恩戴德。去世後，朝庭謚封他為「游府都城隍」。地方民眾為紀念他，集資建造永昌寺。

我記憶中的永昌寺有兩個並排大殿，中間有個圓洞門相通，右殿主供康怡神像，俗稱康老爺，兩側有「敕封游府都城隍」、「肅靜」、「回避」等牌子，殿前天井內有個大香爐，香煙繚繞。左殿有觀音、關帝、藥師等菩薩，香火不絕。

每年兩次大型廟會，更是四方香客不絕於途，人潮湧動。上半年穀雨廟會，搭香塔，「上天表」，祈求風調雨順，五榖豐登。下半年是「七夕香橋會」，以七月七日牛郎織女鵲橋相會為主題，搭香橋，唱曲子，青年男女鑽香橋洞取樂祈福。香橋會傳承至今，加入現代文娛活動，被列為浙江省非物質文化遺產名錄。

永昌寺後側有座同樣古老的三孔石橋，連結嘉興嘉善兩縣，嘉善人取名「善興橋」，嘉興人稱之「秀善橋」（嘉興縣也作秀水縣），都要把自己的縣名放在前面，爭執不下，於是在橋的一側刻著「善興橋」，另一側刻的是「秀善橋」，一橋兩名，皆大歡喜。過了橋有座麟瑞廟，一橋聯二廟，故永昌寺俗稱「一擔廟」。當地有句諺語：「村裡有三寶：田地、茶館、一擔廟」，足見該廟在農民心目中的地位。

我的少兒時期就在這裡度過，無憂無慮地在河邊釣魚摸蝦，到田間捉黃鱔、拾田螺；去地頭挖掘野菜（薺菜）馬蘭頭，採摘桑果吃；農忙時幫助家人送點心、種蠶豆、運稻草、撿稻穗；夏天在竹林內乘涼，看小人書、聽「吾知了」（蟬）叫；以及開心地趕廟會、走親戚，這一切都深植在我的記憶裡。

這就是我的故鄉，即使舊物舊貌盡皆消失，她仍將存在於我的心底，永遠。

➤➤➤一方故土（上）

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