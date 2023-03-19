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《老照片說故事》外公的中藥店（下）

文、圖／甌越
作者舅舅（右）和舅媽一九七四年合影。
作者舅舅（右）和舅媽一九七四年合影。

一九三九年前後，青田一些地方出現流行病，外公醫術有點名氣，經常被邀出診，暑期大熱之時也忙於奔走各鄉，不久自己也感染了時疫。他給自己開方治療，但沒什麼效果，好像醫師治不了自己的病，只好請他的同行好友來會診。

記得來了好些個鄰近的名醫，坐在藥房的太師椅上，窗戶上擺著當時盛開的桂花（我推算是農曆八月前後）。我覺得奇怪，平日從不在那裡擺花的。後來明白，老醫師們有的有癮，家裡招待他們先過癮。這是三十年代的待貴客之道，花是用來沖淡氣味。

過後不久，我們待在高市家裡，突然有人從外公家裡趕來，母親聽了對方的傳話，立即大哭，我也不明就裡。

母親很快請親友綁好兜（家鄉話，即簡易的轎子），也就是兩根竹竿抬起一把竹椅，帶上我去上本。一路上母親不時哭泣，我猜想是發生不好的事。

到了上本家裡，我看見外公躺在堂屋的客堂間，身穿長袍馬褂，頭上戴著瓜皮帽，特別是身上橫直綁了多道麻線。這是鄉裡處理遺體的做法，我八歲不到，第一次見此情景，心中有些害怕。

過了幾天，外公的棺木就暫厝在自家的稻田中間，外面用磚瓦建起護牆。這是鄉裡的傳統做法，等待墓地建好時下葬。

一九四二年，日寇從溫州沿甌江向上燒殺，芝溪頭民眾打死一名日本兵，日軍於是大施報復，見人就殺，見屋就燒，共燒了民房一千九百多間，殺死村民六十二人。躲在四周山頭避難的村民，看見自己多年辛苦建成的房屋烈焰騰空，無不嚎啕痛哭。外公手裡建起的樓房也燒成白地，我一九六○年回鄉時看見，很多地方火燒的遺跡猶存。舅舅一家也棲身後來重新搭建的破屋裡。

外公一九四○年去世後，舅舅就擔起治理全家的責任，同時也接過外公的衣缽，繼續接診，逐步也成為鄉裡有名望的醫師。六○年代推行集體化，在芝溪頭建立公社衛生院，個體醫師全集中到那裡，由一名新從溫州醫學院畢業的年輕人當院長，舅舅也就上午去上班，下午下班回村裡。

一九七四年文革武鬥時期我回老家探親，去看望舅舅，他立即陪我回村，留宿一夜，談方方面面。第二天，我給舅舅和舅媽在門外稻田邊留影，又照了一張他們家的全家福，大大小小十九口人。

此後我多年沒有返鄉，大約八○年代家鄉的來信提到，大表弟相旦患病在杭州醫院裡去世，舅舅、舅媽不久也離世了，他們的形象永遠活在我心裡。 

➤➤➤外公的中藥店（上）

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