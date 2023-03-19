日前我的姪孫傳來消息說，我們的家鄉─嘉興古竇涇村即將整體搬遷，全體村民遷移至馬庫匯鎮一帶，所有田地用作新的開發。我的心頓時「格登」一下，那純樸善良的鄉親故舊沒有了，那炊煙裊裊、雞啼狗吠的村莊沒有了，那村民賴以生存的桑園稻田沒有了，這還是我的「故」鄉嗎？常言道，「月是故鄉明，人是故鄉親」，我已步入九秩之年，客居海外二十餘載，年歲越大，離鄉越遠，越是魂牽夢縈著生我養我的那方故土。

早在四百年前，我們的先祖張明泉，攜全家從外地遷來。當時這裡還是不毛之地，他們含辛茹苦地拓荒闢土，生息繁衍，漸漸形成村落，得名張村；後改名為古竇涇，再後發展成小集鎮。

我兒時的古竇涇村大約有四十戶人家，分住在河港東西兩岸，有一座木橋相連。木橋很窄，只有一邊欄桿，搖搖晃晃，我要大人牽著才敢過橋。河西沿岸是一條南北向的大路，是嘉興東北鄉農民通向縣城的要道。商店都沿著這條走道開設，分南、北兩個集市，相距五、六十米，中間隔著民居和一條往西的道路。

記得南市有家南貨店，老闆姓沈，三個門面，出售南貨、鹹肉、糕點、糖果，還有油鹽酒糖，都可零買零拷；我常常充當家裡的小跑腿，拿著油瓶或酒瓶來現拷。每逢過年時，大家紛紛來買柿餅、桔紅糕、酥糖等，分別用硬草紙包成長方形，放上紅紙標籤，用細麻繩扎好，叫做「包扎」，作為走親戚拜年的伴手禮，生意興隆。

緊挨著南貨店是一家小酒店，供應酒菜飯，店家還在走道對面臨河，蓋了一個酒肆間，一半在岸上，一半在水上；一面靠街，三面有欄桿靠背，擺幾張小桌。上街農友三、二成群，坐下來喝幾口小酒，吃些點心，歇腳聊天，樂在其中。接著是張三娜茶館店，也是三間店面，每天早茶人聲鼎沸，抬槓說笑，很是熱鬧。

然後是阿咬師傅的木器店，供應和修理家用木器，提桶破了，鍋蓋散架了，凳子腳斷了，都可以拿去修理；他還為客戶訂做棺材。我常在其店前走過，總見店內堆了一堆物件待修，忙個不停。

接著是謝長友、人稱「謝老虎」的理髮店，他是江蘇丹陽人，待客和氣，理完髮還加挖耳、敲背，服務周到。我們小孩理髮半價，就沒有挖耳敲背的份了。早先還有一個搾油作坊，收購當地菜籽搾成菜油，老遠就能聞到一股香氣，後來不知為什麼關閉了。

北市也有一家南貨店，店主叫志清，規模和南市的相仿，因地處向南、向西的轉角處，生意相對較好。其西鄰是「老好人」丁柏林的茶館，有四間大，十多張桌子，時常客滿，他總是樂哈哈地提著水壺穿梭其間，斟水說笑，好像都是老朋友似的，人緣挺好。

茶館對面是來寶泉的小雜貨鋪，供應香菸火柴、毛巾肥皂、針頭線腦等日用品，香菸、縫針都可以拆包按支數零買。有次看到有個婦女，上門只買兩支縫針，而且要一大一小，他不嫌其煩地熱心接待，生意不嫌小，但求回頭客。

往西是董記豆腐店，夫婦倆是外來人口，他們半夜起來磨黃豆，做成豆腐、豆腐乾、油豆腐，供應早市，相當好銷。我家是該店的常客，我們要買豆製品，提前打個招呼，他們會給留著。

再往西便是我家的「人壽堂」中藥鋪，兩個店面，店小藥不少，從一般草藥到羚羊角、犀牛角片等貴重藥品，兩百多種藥材應有盡有，考究地道；撮藥配藥仔細，病一時湊不齊藥費，還可以賒帳，所以口碑甚佳。

此外還有流動的鮮魚攤和鮮肉墩頭，貨源沒有保證，家有來客，都要早早趕來購買。全鎮共十多家商鋪，大體滿足日常生活用品的需要，是附近七、八個村莊的「商業中心」，水陸交通方便，顧客不絕於市，每逢節日和廟會更是人氣旺盛。

➤➤➤一方故土（下）