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雪花飛啊飛

謝光明

老人家常說，雷打中秋月，雪壓元宵燈。自然的定數與變數，有可循規律又有不可預測的變化，人生亦如此。

江南冬天的雨雪大多集中在臘月。記得小時候，奶奶在快要過年的前幾天下午，時不時提醒我：叔叔要來了。我一下子從火桶裡跳出來，跑向巷口。叔叔在外地讀書，放假回家，他喜歡走小路，翻山從後村進家，比走大路近幾十公里而且省錢。

小時候的冬天總是雨雪霏霏，卻又暖人心扉。後山嶺頭雪霧迷蒙，竹子、樹木被積雪壓得大幅度彎下腰，罩住石板路，唯有杉樹顯得更加挺拔。後山石板路就像衣裳上的線腳，一截截縫補著村莊的邊角。風雪迷霧裡，常有人影出沒，他們大多是像叔叔那樣行色匆匆的歸鄉之人。

雪花從窄巷的馬頭牆上飄落下來，互相追逐著。有時候，兩朵雪花抱成一團，像玩瘋了的一對姊妹，擁抱著，旋轉著落下陡坡。這時我會伸出手臂接住，使之落在袖子上；不能讓它們落在手掌心，因為那樣很快就會融化，像一件美好的事物突然消失。

雪花確實會突然在頭頂消失。叔叔舉著一把長柄大傘遮住天空。他像太陽一樣，笑話我：「傻蛋，你在幹嘛？」然後摟著我的肩膀回家。原來，他這次是走大路回家的。

叔叔確實像太陽，不但是我們家的驕傲，還是我們村的驕傲。他畢業後不久，去了市機關單位上班，成為吃皇糧的人。叔叔把戶口搬到了市區，在市區成家立業，我還有了一個堂弟。叔叔經常回老家，上墳祭祖，看望我兩個姑姑和我父親。叔叔回老家每次都有司機接送，開著高檔車，風風光光。

天有不測風雲。人的命運有時候就像夏天的天氣，看著豔陽高照萬里無雲，說不定什麼時候就會突然降臨一陣狂風驟雨。有一天，堂弟打電話來，哽咽著說：爸爸進去了。五十多歲的人，在裡面怎麼照顧自己？堂弟很擔心。所有人都愛莫能助。那一年，親戚們都幫著叔叔湊錢。五年過去，叔叔改過自新出來，他幾乎失去了所有。可是，在我看來，他又獲得了新生的自由，就像一片雪花，落定塵埃，融化為水。

我女兒十三歲那年，叔叔給她買了一輛學生山地自行車，讓我放假帶回去給她。那年臘月的雪比較大，交通受阻。快到村莊，自行車推不動了，兩個軲轆塞滿了雪，我只好把它扛在肩膀上馱著走。快到家，遠遠看見女兒穿著紅羽絨服，站在村口雪地裡迎接我，心裡一熱。風雪盼歸人，我也曾多次像她這樣，在雪地裡等父親和叔叔回家過年。

雪是暖的，懂人性的，它的寒冷是為溫暖的團聚做鋪墊。每每看見電視新聞裡大規模民工返鄉的畫面，就有一種熟悉的感動。反而是融雪的春天，百花將放的美好日子，充滿了分別的憂傷。一場場雪就像一代代人，相似的景象，共同的情節，循環重複世間大同小異的悲喜。

降雪，融雪；入世，出世，輪迴虛無又實在。雪花飛啊飛，人間潔淨美麗的驚鴻一瞥，既使人陶醉又令人心碎。

降雪

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