《老物件情懷》罕見的「發見」

參天堂株式會社民國花柳病療藥廣告標榜「即日全癒」、「治淋界大王」，以現代人的眼光來看誇大成分極高。

我所收集的民國「月份牌」廣告複製品中，這張約在一九四一年發行的「猛力打淋」，出自日商參天堂株式會社。那是一家以生產「大學眼藥」聞名的製藥廠，大學眼藥已有百年歷史，至今在日本 依舊暢銷。廣告所推銷的這款治療花柳病的藥丸，則是該會社在日軍侵華時期的產品。

左上角的廣告詞「世界的發見，治淋界大王」，說來是個挺好的語言學教材。「發見」的使用已不常見，至少在使用與出版繁體字的領域裡我感覺如此。現今懂得使用且正確詮釋者，應該都是較資深的專業作家譯者或學者，或是對語言用法格外執著的人。

「發見」的官話發音，將「見」字念成了「現」。而翻找今日的辭典，有些釋義會很簡單地只給出四字：參見發現。

「發現」與「發見」釋義合併，而且混用到後來一律從俗地寫成了「發現」，比較可靠的推斷，是從民國時期以及之後的演化。

與文革同年出生的我，在台灣上小學時學到的「發現」，早已隱去與其相關的「發見」。偶然接觸到「發見」，是在美國的大學進修語言學研究所，需要好好深讀「史記」，才無意在「天官書」中「發見」到「發見」。年輕時的我簡直孤陋寡聞得可以，一度以為那是錯別字或印刷錯誤。

日語漢字「發現」與「發見」的有些解釋仍沿襲古漢語，從它們的英譯解釋，可以比較出兩者的明顯區別：「發見」的英譯即to discover；discovery，指探索、發掘新事物。「發現」的英譯則為to appear；appearance，意為「見得」、「出現」。

現代漢英辭典裡的「發現」一詞，其英譯解釋既包含了探索／發掘新事物的發現（即「發見」，英譯為to discover；discovery )，也包括了尋找已知或存在物品的「發現」（即意指「找到、尋獲」的「發現」，英譯為 to find；to find out），以及作為「見得」、「出現」的解釋，英譯為to appear；appearance。

這些「發現」，其實細分下來有所不同。

梁啟超曾在「說希望」一文提到「哥倫布『發見』新地」，此「發見」可以反向翻譯成英語的「discover」。而近代許多繁體字教材，則長期廣稱「哥倫布『發現』新大陸」，若將一字多解的「發現」反向翻譯成英語時，在選字上便會明顯窺見，當「發見」與「發現」兩者不分而又混用所造成的矛盾和混亂。既可以解讀作新大陸是哥倫布經探索（discover）之後的發現（此為正確解讀），也可以解讀作新大陸是哥倫布找到的（find），「找到」則代表了他已知有此地，而刻意去找並且尋獲，其實與歷史所述事實並不相符。

顯然，「發現」用法包山包海的情況，在我那一代就已延續多時，有機會認識並學習活用「發見」二字，倒可以釐清部分混亂。不排除在很早以前，就有不少文字編輯會把文稿上的「發見」硬是改成「發現」。

最後，回到這幅古早的打淋廣告，將「發見」用於該藥廠所研發的藥品，也是正確無誤的選字，雖然打出「世界的發見」，其吹牛成分早就超越了不打草稿之境界。至於什麼情況下用「發現」？譬如：深信廣告所言「猛攻頑淋，即日全癒」的男子差僕人翻箱倒櫃，終於在三姨太的床底下發現了藥罐子。再延伸一下，同樣是捉姦在床，被無意或偶然撞見是為「發見」，被聘請了偵探社拍下照片證據確鑿是為「發現」。