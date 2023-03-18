一九三七年日寇侵華，母親帶我和弟弟回青田老家。外公的村子叫上本，村子不大，邊上一條小溪，村口有個小廟，繞過廟就進入村子，周邊圍著一圈小山嶺。

外祖父徐若愚是家傳中醫，因醫術精湛享譽鄉里，家裡附設一家小藥店，便於患者配藥。藥店也就是一個房間，靠牆全是高高的藥櫃，從天花板一直接近地面，每個抽屜上都寫著藥名。房間中間一排櫃台，上面擺著算盤和兩把壓方的戒尺，旁邊是一塊放銅板的木板，銅板一排排地放在刻槽裡，便於找錢。櫃台外擺著幾把太師椅，給購藥的人坐著等候。

店裡的藥材是外公家自採自製。每年春夏，外公全家投入採藥、製藥，天井裡堆滿採來的藥材，母親參加全過程。我小時候看見碾藥的鐵碾子，覺得很好玩，大人坐著，兩腳來回推動鐵碾壓碎藥材。

母親沒上過學，但天資聰穎，幹事麻利，是外公的得力助手。她從認識抽屜上的藥名開始，慢慢認識了不少字，進而看「天雨花」、「薛仁貴征東」、「今古奇觀」等古典小說 ，和「驗方新編」等藥書。「驗方新編」是清末民初非常流行的治病百科全書，我和弟弟只要有點小病小痛，母親就翻看那本書，自己開方配藥。

大約一九三八年，外公家在老屋旁邊修建三層的新樓。蓋屋過程需要大量石灰，在石灰石上倒水，就會冒氣分解。那時舅舅的大兒子相旦只有三、四歲，看著好玩，把腳探到灰塘裡試試，把腳燙傷了，外公立即給大孫子配燙傷藥，忙了好幾天。

新樓落成，底樓靠大門邊是藥房，中間堂屋前有水泥鋪面的過道通到藥房，堂屋裡一間是外公的診室，對面一間是他的臥室。二樓幾間作書房和客房，三樓是倉房，一排斜靠椅朝外，可以坐著觀賞外景，我懷著好奇的心情隨母親登樓觀望。

到了過年的時候，孩子們就在過道上滾銅板，滾得最遠的可以回頭砸後面的，砸中就是他的；我們小的總是輸給大孩子，我輸光了就去藥房櫃台上去再拿幾個。

外公那時愛好蘭花，新樓外面天井裡搭起花架，放著一盆盆蘭花，不時有些新品種，鄉鄰和外公的好友都幫忙收集。我那時初次體會發展個人愛好的樂趣。

➤➤➤外公的中藥店（下）