我的前半生在中國大陸生活幾十年，都是睡木板床，一九九三年初到廣州美國領事館辦理移民 簽證，住在廣州某旅館 ，才第一次睡上了床墊。

記不得那是什麼原料製作的床墊，老舊不說，軟綿綿的一點彈性都沒有，躺下之後整個腰都沉了下去，喘氣都不順暢。因為睡不好覺，我多年的胃痛老毛病又復發了，好在我隨身帶著胃藥，就這麼熬了幾天回家才緩和。所以，我對床墊的最初印象很不好，還不如我的木板床。

我們一家三口剛來美國的時候，家庭用具都是親友送的。小到叮叮噹噹的碗盤，大到磕磕碰碰的桌櫃和床墊，雖然大都是舊的，但都還可以使用。

記得親友送給我們一張舊的雙人床，床架是木製的，不影響使用，但床墊有明顯凹陷。我不知道這床墊是什麼原料造成的，但是比起數月前在廣東睡的床墊，彈性好多了，也沒有什麼不適，就這樣一直傻乎乎地睡著它好幾年。後來才知道這種床墊叫做彈簧床墊，裡面有很多彈簧頂著。

過了幾年，我們有了些收入，想買新的床墊，但是要扔掉舊床墊比較麻煩，因為彈簧床太重，還要把它抬上卡車再載到垃圾場扔掉。垃圾場是要收費的，費用是小事，問題是我們沒有卡車，所以就一直沒有扔。

我們正猶豫著，恰好有教會朋友說，有新移民到來，需要家具，大家幫幫忙吧。正中我的下懷，趕快把這張床墊送給一對新移民年輕夫婦，他們一再感謝，我心裡竊喜，巴不得扔掉呢，還討了個人情。

他們又在這張舊床墊上恩恩愛愛好幾年，後來是否又會把它轉送給其他新移民呢？不得而知。來美國謀生，有幾個沒有睡過凹陷的舊床墊？

美國人喜歡與時俱進更新換代家具，床墊和沙發的彈性萎縮最快，所以更新是最快的，講究的人三、五年就會更新。我曾經在一個度假村裡，看到一輛大卡車裝上一車床墊，還以為是新的，原來是剛剛用了幾年就要拉走淘汰了。

一個度假村或旅館處理舊床墊容易，一般的居民就比較難了。笨重的舊床墊常常被主人隨意放在自家門口，號稱可以免費取走，其實是不想花時間和精力倒垃圾，所以常常無人光顧。隨意開車走過街區，都可以看到路邊廢棄的舊床墊。我就曾經看到有一家教會的邊牆靠著一張舊床墊數月，很不雅觀。

有的人半夜三更開車，偷偷把舊床墊扔到別人的地方。我的一戶鄰居房子推倒翻新後要重新蓋，有一天早上，我發現有個舊床墊和一張舊沙發就扔在他的地面上，後來蓋房的時候才被施工單位拉走。這種貪小便宜的行為實在太可惡。

其他舊的家具的使用，都比床墊和沙發時間長，而且好處理。如桌子、椅子、地毯或其他生活用具，可以贈送給舊貨店。美國華盛頓州 就有二十幾家資金來自自身開設舊貨店的善意企業（Goodwill Industries），生意都很好，載舊家具去捐獻的車子都得排隊；還有另外一家救世軍舊貨店，也常常門庭若市。但是，所有舊貨店是不收舊床墊，因為體積太大，即使還可以用，也沒有地方存放，乾脆都拒絕了。

美國地大物博，工業發達，木材資源豐富，家具很便宜，幾百美元就能買一張質量不錯的彈簧床墊，美國人又在乎生活的質量，才導致家具更新換代快。

美國人花錢不是花在家具上，而是花在吃喝玩樂和旅遊。我最近幾次去餐館吃飯，看到有不少顧客吃一次較高檔次的飯菜，光是小費就得幾百元上千元，夠買一張睡幾年的新床墊，這也是為什麼到處都可以看到被當垃圾扔的舊床墊的原因。