警車呼嘯而過，騎警隊快速在頭上衝過。他躲在橋下，貼著橋墩壁，感受著縫隙中飄過來的雨。身上衣服濕透了，成了他的第二層皮膚，冰冷僵硬；他能感到心臟碰碰地跳，似乎有著澆不熄的熱，想要溫暖這寒冷的天氣。

他父親是名將軍，他從小聽的是「漢賊不兩立」的大時代故事。家中來往的叔叔伯伯，講的都是哪次抗戰哪次會戰，敵我交接的驚險血淚。能活下來，都是滿手血路中爬出來的，自己的血，和敵人的血。

他大學畢業，身上帶著一百美金來美國深造，大局丕變。他的國家，中華民國 ，被迫退出聯合國。那天台灣同胞在六十四街的中國駐紐約代辦處前面排隊抗議，他和同伴們滿腔義憤，一觸即發，胸膛碰碰地跳，青春的眼眶鼻子，都是紅通通的淚。

警察 排成人牆，擋在抗議的群眾前，群眾高舉中華民國國旗，高叫「中華民國萬歲」。抗議隊伍逐漸逼近代辦處大門，美國警察出動，用警棍和催淚彈來阻止向前。

他拿著雞蛋衝到最前面，被一個警察推開，他用力把雞蛋丟向擋路的美國警察，黃黃的蛋汁流滿了警察的臉頰。周遭霎時靜止下來，幾千人屏住呼吸。突然騎警發揮居高臨下的優勢，指著他暴怒大喊：「抓住那個Fxxx中國佬。」

「快跑！」有人在他耳邊低吼一聲，擁擠的人潮自動讓出了一條空隙，群眾把他往後拉，然後馬上彼此用手互勾，抵擋追趕的騎警。

襲警是大事。代辦處附近立刻封閉道路，出動警車，更多騎警隊調了過來，馬匹在路上噠噠疾馳，想阻止他的逃亡。

天空開始閃電打雷，大雨傾盆而下，他跑在陌生的巷道中。突然一個老婆婆冒出頭來，告訴他：「前面左轉。」他左轉沿著那條路往裡跑了幾步，又有一個鄉親塞了個字條在他手中：「往右跑到底。」已經沒有選擇的他，只能照著陌生人指路忘身逃命。

然後，他躲到這個橋墩。聽著頭上的呼叫、馬蹄聲，臉上熱熱的，他一摸，涕泗縱橫。想到微胖的媽媽標會替他湊齊學費，寡言的爸爸看著他：「早早讀完，回來報效國家。」是終點了嗎？

警車和騎警稍微安靜了下來，他拿出最後一個陌生人丟給他的便條，上面寫著：「七十二街，教堂。」原來就在前面。

他敲了門，越南反共神父雷鳴遠，藉著教堂庇護了他。

度過了這個難關，他繼續參加當時的「全美中國同學反共愛國聯盟」。借住在同學的沙發上，用省下的房租，買了一台舊的十六MM手搖攝影機、三個鏡頭，開始利用空閒時間，記錄紐約如火如荼的華人愛國行動。

他只是一個在餐廳打工的留學生，無力負擔購買柯達底片和沖印的費用，一九七一年十一月，愛盟發起中國城募款遊行，學生拿著國旗在前後護衛，中間是一面有四個人拉著四邊的超大「青天、白日、滿地紅」。當旗隊在街上走過時，錢就由兩邊的人群中，飛向那面大國旗；在中國城遊行三條街的二十分鐘內，大國旗丟滿了錢。他們有了拍片的經費。

那個紀錄片在第二年的金馬獎，獲得最佳紀錄片導演 獎，和最能表達愛國精神獎。那年，最佳影片「秋決」的導演李行，是他敬愛的師父，師徒二人同時獲獎。

政治眾聲喧嘩，國家政權遞嬗，人生也繼續往前走，但青春仍一直站在那年熱血澎湃的紐約街頭。七十六歲的楊敦平導演，說了這個故事給我聽。

在這個政治分合無常、愛國被放大取笑的後現代，他仍感念那年橋墩下的細雨、那天為他圍成的人牆、為他指路的陌生人，和那位開門微笑的神父。他仍相信，那純真的善意，總能讓恓惶奔波的中國人，在人間找到路。