上世紀七○年代，台灣理工科畢業的大學生，受到李政道、楊振寧榮獲諾貝爾獎 的感召，出國深造蔚為風氣。凡拿獎學金來美的學生，每學期的平均成績需要在B以上，獎學金才能延續，所以留學生們抱著戰戰兢兢的學習態度，恍如韓信打「斷橋」或「背水戰」一般，沒有退路。

一九七一年，我隨著留學潮來美念研究所。每天早上八、九時到實驗室，除了上選修的課、做論文實驗，還要帶學生做實驗、改作業。黃昏回宿舍吃個便飯，便又回到實驗室念書，日以繼夜。

對我來說，除了功課的要求，語言及生活的壓力也是超大。開學後的幾個月，同宿舍的葉室友常問一些莫名其妙的問題，我起先不以為意。接著，他行事鬼祟，直到有一天，學校主任找中國同學會會長討論他的問題，決定將他遣送回台。

就這樣，短短幾個月時間，我就莫名其妙地失去了一個室友。

因為我大學主修化工，研究所轉修化學，對一些抽象的觀念，如「Particles in a Box」的理論，難以了解。幸有同系兼室友、台大化學系畢業的黃同學深入淺出的解釋，才讓我恍然大悟。黃是我平生所見甚有觀念的同學，後來回台任教於清華大學。

繼葉室友的不幸事件，有件大事發生在黃同學身上。他到田納西州范德比大學前，就決定跟馬丁教授從事熱門的「生物化學」研究，馬丁欣然接受。

入學半年後，馬丁教授的兒子在越戰陣亡，他本人甚為悲痛，除了不指導黃同學做論文實驗外，還酗酒，不刮鬍子。更可憐、可怕的是，他變成「仇亞」 人士，無端地將自己的不幸歸罪於亞洲人。

黃同學本來想轉學，但身為指導教授的馬丁竟在為他寫的介紹信中，聲稱他不是讀博士的料子。一時，黃同學進退失據，很有可能像葉同學般被強制回台。馬丁教授的這種行為，驚動了整個化學系，大家都認為他的舉止，不僅對黃同學不公平，也對整個化學系的名聲有損。

越戰是美國有史以來在國際上打的最長戰爭，前後有約兩百萬美國人參戰，其中有四萬七千戰士死亡，非戰士死亡也超過一萬。除了死亡，還有十五萬人受傷，受傷殘廢者達一萬。據一九七三年的統計，除了上列數字，更有生死不明者達兩千四百人，包括被北越抓去的戰俘和不明去向者。

我常自問，除了以上官方數字，像馬丁教授與黃同學這樣的人，應不應該列入戰爭的受害者？其實連我自己，一個局外人的一生，都受到波及。

當時的系主任威爾遜教授，原畢業於加州理工學院，專門研究汙水處理。由於我是從化工轉念化學，順理成章地選他為我的指導教授。有一天，威爾遜教授找我到他辦公室，誠懇地告訴我黃同學的不幸境遇，他相信黃是受害者，而唯一能彌補的方法，就是由他出面收黃同學為門下，他可從研究經費中撥款給黃同學當獎學金。但這一來，他會有太多研究生，為此，他建議我考慮改換皮德曼為我的指導教授。

皮德曼教授是哈佛大學學士、西北大學 博士，念研究所時，是來自德國席拉格名教授的得意門生。當時他甫從西北大學畢業，被范德比大學聘用的第一年，還沒有研究生選他為指導教授，如果我選他，便成為他的「開門弟子」。我與皮德曼教授面談後，考慮再三，終於答應跟他。這一來，本想研究汙水處理的我，陰錯陽差地變為研究「氣體分子動力論」。

黃同學與我同年（一九七五年）拿到學位，畢業後各奔前程：黃回台任教，我則到康乃爾大學繼續作研究，一年後加入「英美菸草公司」，並於一九八三年離開美國，到東南亞以及世界各地工作，開始了堪稱「多彩多姿」的人生。二○○六年退休後，住在新加坡 。

上個月，舉家從新加坡搬回美國定居，路經台灣新竹，黃教授夫婦請我們在餐廳重聚，才知道威爾遜恩師已仙逝。提起往事，不勝唏噓，如果我們當年沒有互換指導教授及研究項目，也許人生際遇就會大有不同。捫心自問，到底我們是「越戰的受害者」，還是「越戰的受益人」？