一個春天的周末下午，我們一群調皮鬼在溪灘上碰到正在扯豬草的三伯母，一窩蜂便擁過去要她給我們講故事。三伯母說：「我正扯豬草呢，晚上豬沒吃飽哼哼叫，覺都睡不好呢。」我們知道三伯母沒有孩子，沒人幫她，就紛紛蹦跳到田埂上、稻田裡、溪岸上，飛快地扯起豬草，一下子就把她的籃子塞得滿滿的。她看著我們一臉渴望的樣子，笑說：「好，我還給你們講武則天吧。」

她清了清嗓子說了起來。其實，武則天並不是天生就這麼厲害的，她做「才人」的時候，比她小三歲的徐慧就打敗過她，得到唐太宗更多的恩寵，使她在花團錦簇的後宮中寵冠獨絕。一向爭強好勝的武媚娘坐不住了，便備好禮物，低眉順眼地向徐慧請教。徐慧矜持地微微一笑，輕聲說道：「只以美貌的面容侍奉君王，受恩寵的時間短；用出眾的才智侍奉君王，受恩寵的時間才會長。」聰明的武媚娘豁然開朗，從此暗暗下決心學習詩賦文史，果然長進很快。

後來唐高宗李治到感業寺祭拜先父的時候，武則天趁機獻上相思詩「如意娘」，博得高宗歡心，才又有機會回到宮中，並且做了皇后。後來高宗得了風病，經常頭重腳輕，不能長時間地批閱奏折，就讓武則天參與政事，批閱奏折，當時的人們稱之為「雙懸日月照乾坤」。

三伯母講了好多武則天的故事，讓我們對武則天佩服得五體投地。小朋友們起了爭執，感到贏不了的時候，這個說「我喊我的爸爸媽媽來」，那個立馬就會說「我喊武則天來」，好像武則天一來，就沒有人贏得了她，彼此就勝負立判了。

有一次，我在「發現母親」這本書裡讀到一段文字，讓我驚掉了下巴。這段文字說了許多三伯母從沒跟我們說過的事情：武則天為了登上皇后寶座，親手掐死了親生女兒，反誣是王皇后所為；登上皇后寶座後，把王皇后、肖淑妃各打一百棍，砍去手足，泡在酒甕裡，還冷入骨髓地罵道「令二嫗骨醉」；為了自己的野心，殺了長子李弘、次子李賢，廢了三子李顯，軟禁了四子李旦；為了解心頭之恨，將一雙尚未成年的孫兒孫女活活鞭打至死。

讀罷她令人髮指的殘忍行徑，武則天在我心中的形象轟然倒塌，並徹底地將碎裂的斷磚殘瓦掃地出門，一絲不留地逐出我的心域。踐踏人性底線的成功與輝煌我不稀罕，傳揚這種成功實在是不可取。

➤➤➤關於武則天（上）