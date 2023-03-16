四年宿舍伙食，最愛吃的是帶皮紅燒五花肉，五花肉肥多於瘦，油水較多，吃完之後，極為耐餓。通常如果去餐廳早的話，會端一大碗白飯到分菜處，請分菜師傅在飯上澆一大勺的肉油湯，肥油湯加白飯，味美又耐餓。難怪有不少同學帶著一大罐豬油去餐廳，先將一大湯匙的白花花豬油埋在熱飯下，然後再加上㡬滴當時台灣有名的「鮮大王」牌醬油，簡單食料，卻成就了一碗香噴噴的米飯。

由於宿舍伙食油水嚴重不足，再加上年輕人的體力活動又多，吃完飯不久，肚子很快便餓了，不得不想辦法加點菜。不少校園附近的阿姑阿婆們，每天提著她們自家製作的滷肉、滷蛋等小菜，在餐廳門口販售，這些滷味的味道還真不錯，價錢也公道。

晚上通常在圖書館自習到十一時左右，回宿舍後準備就寢，可是這時肚子偏不爭氣，咕咕地響個不停，必須找點東西吃。宿舍下面，就有兩處電石燈照明的麵食小攤，來碗熱呼呼的陽春麵，或是一碗雲吞麵，回房特別容易入睡。

周末有時去學校旁邊勝利路上的小吃館打個牙祭，至今讓我難忘的美食 包括：「廣東館」的滑蛋牛肉飯、滑蛋蝦仁飯，「四川館」的紅油牛肉麵、紅油抄手、擔擔麵，還有學校福利社餐廳賣的魚頭砂鍋、三鮮砂鍋等。

每學期大考完畢的一天，宿舍餐廳照慣例會烹煮一頓特別消夜。這頓名為「廣東稀飯」的消夜，用上好的蓬萊米，加上碎豬肉、皮蛋、洋蔥、青菜、紅蘿蔔、玉米等豐富食料，慢火熬煮，稀稠適當，色香味俱全。吃完這頓人間美味的「廣東稀飯」，次日便搭乘由「西莎社」包下的台鐵 「成大專列」火車，北上回家了。

今天，成大在台灣可算是一所頂尖的學府，在海內外工程界，出了不少傑出校友，這不得不感謝改制後的幾位校長。閻振興任滿之後，由羅雲平繼任，羅轉任其他職務後，由倪超接任，倪退休 後，便由王唯農接任。在「閻、羅、倪、王」四位校長的領導下，為成大的發展打下了堅實基礎。

不幸的是，王唯農就任校長才兩年，因積勞成疾，不到四十六歲便因肝癌病逝任上，英年早逝，令人痛心。根據後來的傳說，當初有個相命師，曾勸王唯農不要去接成大校長這職務，因為「閻、羅」與「王」之間僅一里(倪)之隔，不祥之兆也。嗚呼哀哉！迷信乎？巧合乎？

➤➤➤成大宿舍伙食（上）