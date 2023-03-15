《老物件情懷》迷你大同電鍋

迷你大同電鍋。

翻箱倒櫃想找出一個長方形的空盒來郵寄東西時，無意間發現一個正方形的紙盒內裝著東西，打開一看，竟然是一個迷你大同電鍋。

這個迷你大同電鍋是多年前一個朋友送的，她說：「我知道妳收藏不少漂亮的蠟燭，一定也會愛上迷你大同電鍋吧！」小巧袖珍的迷你電鍋的確可愛，令人喜歡。金屬質材好，色又純，很高級的質感，任誰也捨不得用它裝東西，於是我道謝收下了。

這個深紫色迷你大同電鍋有內鍋、外鍋和鍋蓋，鍋長和寬都是十點五公分，鍋深以外鍋量是七點五公分、內鍋深是五點五公分。紫色的外鍋印有大同公司的標誌，不鏽鋼的外鍋蓋，鋁合金的內鍋沿著圓形邊沿印著「大同電鍋本土製造慶祝生產銷售一千兩百萬台」。外鍋底貼著標籤，印有「大同紀念鍋」，及製造年份「一○一年中華民國 製」，下有大同股份有限公司等字樣。

它沒有插頭，不能插電煮飯，容量小也不能泡麵，只能當小飾品的收納或擺飾。它是完全依大同電鍋實體的縮小紀念版，數量有限具有收藏價值。

記憶中，日本 的東芝是歷史上第一個將電鍋成功商業化的廠商，六十多年前的日本電鍋，後來卻在台灣成為普及的長銷商品。大同公司與東芝技術合作，一九六○年開始生產本土第一台大同電鍋，至今已歷經一甲子，仍然有人使用它的品牌。

大同電鍋的特色分內外鍋，要先在外鍋加水，然後將盛米的內鍋置放於其中炊煮。利用水煮與汽蒸原理，水蒸發至幾乎沒了時，電鍋會自動熄火，利用餘熱將食物燜熟，不用擔心飯燒焦或半生不熟，也無需一直監看。電鍋操作簡單功能又多，能煮、能蒸、能燉、能滷，真是家庭主婦們的好幫手。

當家家戶戶在用大同電鍋時，我家卻買了國際牌電子鍋。後來才知道，二姊夫的朋友在我家附近新開張經銷國際牌，為捧場就說服母親去買。母親不擅廚藝，除了炒菜、煎魚、煮湯外，很少有蒸或滷的菜餚出現在我家餐桌上。她想，內鍋加水一按開關就有飯可吃，愈簡單愈好。

婚後，我們接婆婆到台北同住，三餐都由婆婆張羅，於是嘗到了在娘家沒吃過、好多叫不名的菜。有次外子帶婆婆去陽明賞花，我在家準備晚餐，這是結婚後唯一一次下廚房，竟鬧了笑話。

當我把盛米的內鍋放入鍋內，蓋上鍋蓋，一按開關後，很放心去洗菜。奇怪一下子就聽到開關跳起來，連試三次很快就跳電，心急得一團慌亂，趕緊找房東太太羅媽媽救急。她一看笑著說：「你外鍋沒加水。」哦！我誤以為它是我在娘家使用慣的國際牌電子鍋，自己也噗嗤一笑。

一九六九年，我牽著兩歲半的兒子離開家鄉，在台北松山機場 搭機來美國依親。在夏威夷火奴魯魯（Honolulu）機場入境填表檢驗時，聽到很多留學生紛紛互問：「有帶電鍋嗎？」才知道是出國學子必備的行頭，因為它能煮飯、蒸饅頭、燉雞又能滷肉，或吃火鍋、泡麵，一鍋走天涯，不用擔心吃不慣吐司麵包而挨餓，不愧為是「萬能鍋」。

大同電鍋不但用途多，也很耐用，有人用了二、三十年，除外鍋有點老舊，都還能運作。半世紀以來，它在台灣人的心中留下深深的印記，家喻戶曉。它見證了我們這一代台灣人飲食廚具的一大改革，以及社會經濟發展。

隨著時代進步，大同電鍋除了保有一直以來的經典款式外，也隨著社會形態轉變發展出更多元化的款式，主打方便又快速、經濟實惠。

小小的一個迷你電鍋，把我拉回深印在腦中五十多年前的趣事及回憶，讓人感慨世代的變遷與進化，也更懷念台灣一切。