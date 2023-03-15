我有個三伯母，是我們家族裡唯一識字的嬸嬸，因為她出身地主家，上過幾年私塾，能吟詩說書，辨理解難。遺憾的是她終身不育，膝下無兒無女，可她偏偏喜歡孩子，見到誰家的孩子都視同己出，慈愛有加。孩子們都喜歡到她家去玩，捉迷藏、打陀螺、老鷹叼雞崽，鬧騰得雞飛狗跳；可她從不凶我們，幹活空閒時，還常常倚著廊柱瞇著眼笑看我們開心，時不時豎起大拇指誇獎我們。

有時三伯幹活累了回家休息時，她就叫我們坐在走廊的長條板凳上，繪聲繪色地給我們講故事。她最佩服武則天，說她平民出身的一介女流，竟然坐上了長期被男人們霸占的皇上寶座，運籌帷幄，鞭指天下，讓鬚眉們俯首稱臣，三呼萬歲，實在是了不起。

一天早上，我們起了床，看到外面下了好大的雪，瓦楞子上堆了厚厚的一層雪，足有父親的手一拃那麼厚。山嶺上、田野裡、河灘上到處亮閃閃一片白，後山竹林裡的竹子齊刷刷都壓彎了腰，松樹好大一根的枝條也折斷了。

可是我們這群野孩子非常興奮，一個個踏著淹沒了腿肚子的積雪，來到三伯母家的禾場上、菜園子裡，堆起雪人，打起雪仗。潔白的「炮彈」隨手而出，到處亂飛，有的打在三伯母家的木板壁上，砰砰地響，有的打在豬圈的茅草頂上，驚起一群飛鳥。我們玩得可真瘋啊。

三伯母擔心我們這樣瘋玩，會冒冒失失打破板壁，打爛豬圈，就把我們叫到堂屋裡，坐在那個大大的、燒著炭火的火桶裡，給我們講故事。雪地裡的野猴子一下子變得安安靜靜，豎起耳朵凝神傾聽。這次她講的是武則天給唐太宗馴馬的故事。她說在武則天還是唐太宗「才人」的時候，太宗很喜歡她，還給她賜了一個風光旖旎的名字，叫「武媚娘」。

吐蕃給唐太宗新進貢了一匹千里馬，名叫「獅子驄」。這匹馬長得高大威武，鬃毛飄逸，但脾氣火暴，是最桀驁難馴的一種烈馬，朝中許多馴馬高手都敗下陣來。太宗正在為到哪裡去找更好的馴馬師發愁，這時纖纖弱弱的武媚娘走到太宗身邊，對皇上說：「我能制服這匹馬。」皇上望著娉婷多姿的武媚娘，吃驚得眼睛都發直了，但武媚娘一本正經地繼續說：「但必須要有三樣東西，一是鐵鞭；二是鐵棒；三是匕首。要是用鐵鞭抽打牠的身子牠不服，就用鐵棒砸牠的頭，還不服，就用匕首刺斷牠的喉管。」

皇上望著武媚娘更加吃驚，不解地問：「按妳這樣馴，一匹好馬不是被妳刺死了嗎？」武媚娘不緊不慢、不慌不驚地解釋說：「所謂的好馬駿馬，不就是讓君王坐騎的嗎？能夠馴服牠就用牠，馴服不了牠還拿牠有什麼用？」皇上看著她欣喜地點點頭。

故事說完，三伯母問我們：「一個小女子竟有如此氣魄和決斷，你們說厲害不厲害？」我們齊聲回答「厲害」。在我們纏著三伯母再講一個故事的時候，外面響起了「春伢崽耶，快回來吃飯了呢」的呼喊聲。

➤➤➤關於武則天（下）