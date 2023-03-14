《老照片說故事》帆船酒店印象

筆者入住杜拜帆船酒店。

傳說中的杜拜七星帆船酒店令人神往。二○一四年歲末，我們如願以償入住，感覺確實不同凡響。

走進酒店，流金溢彩，燈火璀璨。所有服務人員列隊舉行阿拉伯歡迎儀式，遞上熱毛巾，溫馨問候，還有橄欖枝的祝福。

我們直奔大堂，兩邊都是夢幻般的藍色調，左右兩側是上下樓的電動扶梯，扶梯旁邊就是整面牆大小的水族箱，五彩斑斕的海魚和活珊瑚自在游弋，讓酒店成了地下「海洋」。我站在世界上最高的酒店大堂正中，彷彿置身於水中央。正對面是阿拉伯風格的多層菱形疊加噴泉，水滴如精靈一般飛濺，在空中畫出一道道弧線，然後又是一陣陣的響動，落入水池中，好像在鼓掌歡迎客人。

除了萬花筒般絢麗多彩的裝飾圖案外，大堂內是十根「瓶椰子」形粗金柱上的客房。每間客房的外觀都像一塊小小的「帆」，從大堂中央仰望天空，層層疊疊的都是彩色半圓形雲彩。「帆」從低到高漸變，從深藍到蘋果 綠再到檸檬黃。

我們乘著自動扶梯去客房，都被兩側魚缸裡的魚群包圍。金色圓柱衝天而上，彩色馬賽克鋪地，到處是富麗堂皇的金箔內飾，好像走進了阿拉伯童話中金碧輝煌的宮殿。

酒店每層樓都有接待處，推開門就看到了兩層走廊。左邊是二樓臥室的鍍金旋轉樓梯，正面是一排珍貴的珍珠白柱廊和鍍金吊燈。超大的寫字台上放著燙金的迎賓卡、鍍金的筆記本電腦等文具。書桌旁邊有一個很大的酒吧，旁邊有一張餐桌，上面擺滿熱帶水果和小點心，讓客人盡情享用。每間客房都配有專職管家，貼心的中國女管家幫我們迅速辦好了入住手續。

我環顧四周，客廳寬敞舒適，金光閃閃。客房中所有的燈、窗簾開關、電視、空調開關，都在二樓的臥室，超大衛生間、衣帽間，都獨立於臥室外。臥室的歐式大床，柔軟舒適，天花板有一面帶金框的大鏡子，擴大了空間，讓人們從床上「飛」向天花板。浴室的水龍頭都是鍍金的，有紅色的牆壁、紅色的洗手盆台面、紅色的淋浴房頂板和側板。但淋浴間的牆壁變成了深藍色的馬賽克，和享譽世界藝術家的原版壁畫。

打開燈，燈光由弱到強慢慢開啟，十分柔和和人性化。大廳、中庭、套房、浴室，處處都是金色，此外，窗簾、靠墊、櫃子、冰箱等大小物品，每一件都脫俗而優雅。

酒店內的愛瑪哈拉海鮮餐廳捕捉最新鮮的海鮮。在這裡用餐更是令人難忘的體驗，使用潛水艇接送，雖然航程只有三分鐘，但是沿途都有鮮艷奪目的熱帶魚在潛艇兩側游弋 ，讓我們進入夢幻的海底世界。

迎賓小姐十分親切，就像友好的隔壁鄰居，引領我們到巨大玻璃牆銀色鋼柱旁的方桌用餐。從我們走進餐廳的那一刻起，就被撲面襲來的海洋世界景觀震撼。在柔和的藍色和綠色燈光下，餐廳被顏色艷麗的珊瑚暗礁環抱著，上下左右都有五彩的魚兒翩然游過。當成群珊瑚魚緊貼著四壁通透的餐廳游過時，客人們情不自禁地發出讚嘆聲，在這裡用餐，視覺的享受遠遠大於味覺。一邊品嘗米其林的美味食物，一邊欣賞與共進晚餐的海洋精靈們，還可和沙魚親切交談，彷彿走進了人間天堂，沒有飲酒就已經醉了。

回到客房，我輕輕點了一下電子遙控窗簾開關，只見巨大的玻璃落地窗外，就是三百六十度的無死角海景，一覽波光粼粼的波斯灣。雖然已經夜深，但仍難入睡。朝思暮想入住帆船飯店，對以酒店為終身職業的我來說，最大的意義不是享受奢華，而是體驗伊斯蘭文化。

要是有人問我帆船酒店的印象，我會像「天方夜譚」故事中的阿里巴巴發現寶藏一樣告訴他：帆船酒店不是哪一座酷似揚帆出海、夢幻般的阿拉伯帆船形建築；不是費德勒與阿格西進行表演賽的酒店；不是老虎伍茲 在酒店的頂層揮桿，將高爾夫球擊入阿拉伯海灣的地方；不是接送住店客人的直升機和勞斯萊斯豪車；不是每個細節處處帶著紳士的矜持和淑女的優雅；也不是每間套房都擁有世界頂級奢華設施；更不是用二十六噸黃金、一千五百九十平方米的二十四克拉金箔來裝飾。

帆船酒店只是一道旨在致敬杜拜昔日輝煌航海史，隱藏在炎熱高溫 沙漠中、處處彰顯濃郁伊斯蘭風情的海洋文化名菜。