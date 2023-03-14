近日跟妹妹聊家常，談到小時候家裡曾經養過一隻凶惡的公雞的事，不禁同時大笑。

當時大家剛到台灣，生活都很清苦，許多人家就養一些雞鴨，平常有蛋可吃，過年過節也有肉打牙祭。因此我父母也買了兩隻小母雞和一隻小公雞，養在院子裡。

剛開始沒什麼事，等到牠們長大孵出小雞後，那隻公雞的保護性就完全顯露出來了。鄰居孩子們進我家院子時，牠會大聲地咯咯叫，然後飛起來撲向他們，如果孩子們不趕快後退出去的話，牠甚至會對他們啄上幾口。

如此一來，除非我把那隻公雞抱住，輕輕地順著牠金紅色的羽毛摸幾下，鄰居孩子們才敢上我家來。奇怪的是，這隻惡雞只對我心存敬畏，看到妹妹們還是趾高氣昂。

我家後面不遠就是一片農田，所以白天母親都把公雞和牠的一群妻小放出去，讓牠們自行覓食。太陽下山後牠會自動帶牠們回家，一隻都不少，大概不少老鷹也吃過牠的苦頭吧，真是一個好雞爸爸。

後來牠更加凶狠，只要見到生人來我家就開始攻擊，我們只好在大門邊貼了一張「院內有凶雞」的牌子。到了晚上我們把牠放出來巡邏，牠的確成為一隻名副其實的「看家雞」了，我家還真的有好些年沒遭到小偷光顧呢。

還有一件有趣的事可以提一下。附近有家鄰居養了一群鵝，其中有一隻不知是公的還是母的，一看到小朋友們就低下了頭，伸長了脖子，衝過來咬人，平常大家都敬牠而遠之。有一天妹妹哭著回來，小腿上被那隻鵝咬出血來了，我一看大怒，馬上衝出去找牠算帳。

牠還不知好歹準備攻擊我，等牠啄過來時，我就一把抓住牠的脖子，另隻手揑著頭，把牠轉起大車輪來。如此轉了四、五圈後一鬆手，把牠跌在地上滾了好幾滾，立刻爬起來哀叫著逃了開去。從此以後，牠見到我就馬上逃走，再也不敢逞凶，於是我就自封為「齊禽大聖」了。

由此看來，家禽類雖然智力低下，還是有認識人的能力，而且還是欺善怕惡的。