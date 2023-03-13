《老照片說故事》有他真好

作者與哥哥、姊姊小時候的合影。

前些日子回南部老家，填補與哥哥分離四十年日子的空隙。短短十天朝暮相處，好像又回到小時候，血濃於水，兄妹情沒因時空的隔離而減少。深深覺得哥哥仍非常孤單寂寞，也更加沉默。

哥哥是家中唯一的兒子，加上是三代單傳，出生時又是在爸媽遠離家園、親人的狀況中，喜獲麟兒，掃盡一切悲情，全心貫注地愛他、照顧他。剛彌月，就請大師看相算命，算出這兒子有著富貴命，一生必大吉大利，長命千萬歲。爸媽信以為真，在他們短暫的歲月裡，對哥哥寵愛無止盡。

哥哥從小調皮好動。爸爸工作天都住隊上，只有周末才回家，每次都帶些小禮物給我們四姊弟妹，三姊妹都很小心地玩，深怕把新玩具弄壞；哥哥一向粗枝大葉，敲敲打打，不出幾分鐘就解體分散。他興致高時會試著修理，當然十有九次新玩具是泡湯了；難得一次拼湊還原，又像新的一樣，爸媽看了嘴笑得可以碰到兩耳根，直誇這兒子真是聰明絕頂，將來定大有作為。

雖然爸媽對哥哥特別寵愛，但絕不會溺愛。他雖調皮，仍懂事有禮貌，不與任何人吵架頂嘴，更不會做出反抗叛逆舉動；他非常尊敬兩個姊姊，服從教導，小心呵護我這么妹。爸媽走後，兩個姊姊離家去外地求學，只有我和哥哥在家，這段時期兄妹相依為命，他對我更加關心與照顧。

初中的實驗課，有次要自己配電做台燈，我竟把正負兩極的電線黏一起，插入插座。頓時電線起火，整條燒焦，燈罩燒成灰，濃煙瀰漫全家。那年代壓根沒滅火器，哥哥立馬打開門窗，風扇開最高檔，把煙吹出門外。等一切恢復後，他默默拿起工具，從燈罩、插座頭，三十分鐘做好一個精巧可愛的台燈，像沒事人地說：「下次小心些，不懂、不會就要開口問。」讓我慚愧又感激。

情竇初開的初中生，難免周圍同學都會收到慕名而來的小紙條、長篇情書。我這名副其實的傻醜鴨，每次只有乾瞪眼羨慕的份。好友悄悄告訴我：「你哥哥放話給所有男同學，誰打他這么妹主意，讓他們吃不完兜著走。」半信半疑中撿回些自信心，忍不住和哥哥發刁，他卻靜靜地說：「君子言出，駟馬難追。」我青少年期因此過得淡而無味。姊姊們則感激弟弟能把么妹管教得沒被誘拐、棄學、逃家，沒有變成太妹浪女。

哥哥從小就想接爸爸的衣缽，當個飛行員，可是體檢時卻因視力不合標準，報名未果。他為此悶悶不樂，改念通訊電子系，與同事上山下海搭建塔台；他個性沉靜，同事對他的愛心、耐心、敬業精神相當佩服。有一回坐在車上看到遠方的塔台，他高興地說是他的成果之一，印證他在工作崗位上辛苦耕耘，使後人受用不盡。

雖然我們兄妹不是無話不說，卻總是默默相伴、扶持、依靠，有事必挖心掏肺來幫助。如今老來見面不易，但深知他和我之手足親情，就像那些他搭建的塔台，永遠堅固。看著他三歲多時拍攝、已泛黃的照片，打從心裡感恩地說：有他真好！