中國如今七、八十歲以上的退休 老人，二、三十年前，個個都是騎腳踏車的「健將」。上、下班要騎，出發下鄉要騎，趕集上店買賣東西要騎，走親訪友要騎，上學校、幼兒園送接孩子還要騎。總之一年三百六十五天，時時刻刻，只要出門上街，大都離不了腳踏車。

那時除了早先就有腳踏車的少數家庭外，要想添置輛腳踏車，卻不是件容易的事。計畫經濟實行分配制，體制內的人，各單位不定期地給他們發購腳踏車票；但每次都是僧多粥少，需要耐心等待，不知猴年馬月才能輪到自己。

體制外的人，則靠著自己的「人脈」，厚著臉皮去找有點小權利的七大姑、八大姨，「走後門」弄張購車票。手裡有錢的人，則情願花大錢從黃牛手裡買張票證，然後持票證再去買車，總共要多花費至少一倍半的鈔票。

總之一句話：「貓有貓道，鼠有鼠道。」別問哪來的，家家戶戶都有一、兩輛新、舊不等的腳踏車。

我家裡有新、舊兩輛腳踏車。新車是我因厭煩機關發票等待，乾脆去找當商業局長的半拉老鄉（妻子的同鄉），走後門要了張購車票，用它買了輛青島產大金鹿牌腳踏車；舊車是五○年代中期，補發了幾十塊錢的工資，用它買了一輛二手東德產輕便腳踏車。我和妻子各有其車，倒也很是方便。

我經常下鄉工作，來回離不了騎腳踏車。回家後，隔三差五我也替妻子騎車去接送上學和幼兒園的兒子。他們有時在前面坐車大梁，有時在後面坐車貨架；若同時接送兩個，那就一前一後。

兒子們喜歡取鬧，面向後坐在貨架上，充當「倒騎驢」，常常惹得路人駐足看熱鬧。

時光荏苒，轉眼之間多年過去了。剛剛進入二十世紀不久，我就攜老伴先後來美國探親數次，每次去兒子家，他總是要安排時間，開著他的轎車帶我們去外地旅遊。

一次我坐在車上，忽然想起了兒子小時候，我騎腳踏車接送他上學，和少有的下鄉帶他去玩耍情景，一幕幕在腦海中閃映。我對兒子說：「你小時候我騎腳踏車載你，如今你開著轎車載我，這算是一種回報吧？」兒子說：「那時候您能有輛大金鹿腳踏車，就如同我現在有的奧迪。坐在腳踏車的大梁上，雖然硬梆梆，但感覺還是很享受呢！」