遇上大躍進年代（上）

「大躍進」發生在一九五八年，那年我去支農：就是聽報告、看上面發的文件，以及組織大家到農村參觀和看全國和本地區農業大好形勢展覽會，然後宣傳大好形勢。現在把當年我看到的和聽到的回憶於下。

一九五八年中國颳起大躍進浮誇風，對中國經濟造成極大的破壞，四、五千萬人命喪黃泉。這股大躍進浮誇風有幾級？是十二級，還是十三級？經歷過這場大災難的人都會說：這股「風」的破壞力遠大於自然界任何颶風 的破壞力。

從那個年代過來的人，一直弄不明白領導人為什麼會說「瘋話」和信「瘋話」？他們應該有農業基本常識。在二月的政治局擴大會上毛氏說：「今年下半年你們就看到，要有一個大冒進就是了，我看是要比哪一年冒得還要厲害。」五月的八大二次會議，毛氏：「將一九五七年制定的十二年農業發展任務，縮短為三年完成，把十五年趕上英國 ，改為兩年。」

大躍進必然導致浮誇風。一九五八年六月八日，河南 遂平「衛星」農業社宣布小麥單產兩千一百零五斤，放出了第一顆「衛星」。幾天後，湖北谷城「星光」社宣布單產創四千三百五十一斤；尤其毛氏視察農業衛星縣徐水後，全國展開了一場沒有底線的衛星競賽活動。人民日報和新華社天天報導小麥高單產紀錄，從畝產兩千零一十五斤到八千五百八十五斤；早稻從福建閩侯城門鄉公社單產三千兩百七十五斤，到廣西環江縣的一萬三千零四十三點五斤。

浮誇風已成為當時領導人血液中的一個元素，不放衛星、不拔頭籌，可謂恥辱。農業放衛星最大、最高的，要屬河北徐水縣：畝產山藥一百二十萬斤、小麥十二萬斤、皮棉五千斤。毛氏興奮異常，專赴此縣視察。縣委書記親自匯報，毛氏大加讚許說：「你們縣只有三十一萬人口，這麼多糧食怎麼吃啊！一天要吃五頓飯啊！」甚至說：「可以考慮農民一天幹半天活啊！」

徐水縣成為大躍進明星，全國各地一波接一波來取經。進入縣城映入眼簾的是巨幅標語：「共產主義是天堂，人民公社是橋梁。」「人有多大膽，地有多高產。」大家從來沒聽說過畝產上萬斤，但不敢問。

大躍進中，浮誇風盛行是全國性的，但這股風颳得最凶的是河南、河北、山東等省。毛氏「好幹部」之一的省委書記吳芝圃宣布：河南畝產小麥七千三百斤、芝麻五千六百斤，單產增長七十倍以上，而玉米、高粱、穀子「都比過去平均單產高近百倍」，「全年糧食總產量至少可以達到七百餘億斤」。毛氏興奮異常地在河南封丘說：「不用很久，全國每人每年就可以平均有糧食一千斤，豬肉一百斤，油二十斤，棉花二十斤。」當時我們滿腹疑問。

八月初，人民日報發表社論指出：「只要我們需要，要生產多少，就可以生產多少糧食出來。」八月三日該報社又發表社論聲稱：「我國經濟的發展，決定於人。」九月三十日新華社報導：「中國一九五八年的糧食產量將達到八千億斤以上，全國糧食總產量基本實現了農業發展綱要規定的十二年後的指標。」

毛氏和吳芝圃的話、人民日報社論和報導，大部分是「瘋話」。我在農村長大，我知道最好的莊稼、最好年份的畝產量。我們去遂平縣參觀衛星田，一看就知道有徦，但這是省委書記定的衛星田，誰也不敢說。

人們會問：這些「假、大、空」數字怎麼來的？要放衛星，不動腦子不行，於是玩弄數字遊戲的手法就出來了。歸納起來有三種，一是麥子、稻子有七、八成熟的時候，連根帶泥拔出來集中到一塊地裡。種地我不外行，一看就知道哪些莊稼是從別的地移過來的；二是從其他田收打進倉的麥子、稻子秘密運到驗收現場，冒充衛星田稻穀過秤；三是將一籮筐麥子、稻子重複秤，稱為轉秤。這樣衛星田畝產量就上去了。

➤➤➤遇上大躍進年代（下）