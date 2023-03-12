私越「三八禁線」（下）

也就在這之後不久，一向規規矩矩、目不斜視的我，居然也抖膽越線與「郎平」交流了一次。那天我和她都在化學樓二樓的同一個實驗室補做實驗。帶實驗的助教是化學系男排的一個學生畢業留校任教的，我猜他可能是有意躲避「郎平」，所以不在實驗室陪我們。因此，一間大實驗室，只有我和「郎平」兩人在悶聲不響地做各自的實驗。

突然，我發現自己忘了拿冰了。現在，實驗已經開始，我不能分身去底樓冰庫取冰，我思想鬥爭了好久，才鼓足勇氣向她開口求助。聽了我的哀求，她一言不發、面無表情地走了出去。

這下子我可慌了！她不會是去向政治指導員告發我吧？之前幾個「流氓學生」受到的處分還記憶猶新，現在眼看就要輪到我了，我將會受到什麼處分？一想到這點，我就像跌進冰庫裡，渾身上下冰得冰冰涼。

就在我後悔不已的時候，「郎平」鐵板著一張冰冷的臉回來了，一言不發地遞給我一鍋冰塊，解了我的燃眉之急，也使我冰涼的心迅速回暖了。當然，「謝謝」兩個字我是嚇得不敢說出口。這是我唯一一次「偷越」禁線的全部經過。

四十多年後，我再次見到她的時候問她，當年為什麼對我這麼「友善」？她微笑著說：「你又沒看中過我，我幹嘛要去冤枉你呀？再說，數學系那個男生的事，我事後也很後悔。我不應該上繳紙條的。後來又發生過幾次，我都沒有向上彙報，自己不理不睬就是了。」

在嚴格「禁欲」的大背景下，學生們的情竇在六年期間早開遲開，畢竟都先後盛開了。有些學生在校外有了異性朋友，還可以遮遮掩掩地瞞人耳目。在校內與不同系、同系不同級、同級不同班、同級又同班的異性接觸、互生情愫，甚至是師生戀情又不被暴露，想必是一門大學問。我沒經歷過，「白癡」一個。

畢業後，點數一下成婚的「對子」，嚇了我一大跳，同一年級裡成了一家的，居然有八對、十六人之多。這個統計數字還不包括同校的師生戀、同系不同級，以及跨系結婚成家的五人。

這些人就在我的眼皮子底下逾越「禁線」、私定終身、喜結良緣，而我這個大活人竟然毫無覺察！哎，我真是一個大白癡呀。

至於女排隊員，由於復旦黨委書記下的死命令，斷絕了她們嫁給「復旦郎」的可能性，我們年級裡的三人，也都嫁給了「外面人」。「郎平」她為了愛情，在畢業分配時自願放棄了留在上海的名額，沿著長江，一路向西、向西、再向西，奔赴她的情郎所在地，一個「遙遠的地方」。隨著隊員的各奔東西，復旦女排的輝煌也消失在歷史中，至今不復再現。

➤➤➤私越「三八禁線」（上）