去年八月，在加拿大的哥哥嫂嫂要去非州旅遊一個月，於是我們夫妻倆離開美國，去加拿大接替他們，照顧住在當地養老院 已逾百歲的老母親。

八月十日我們飛抵加國城市溫哥華，下飛機後直接去旅館，在那裡進行三天自我隔離，這是怕萬一我們在路上染新冠而殃及家人。十一日和十二日上午在旅館，妻子和我都用自帶的檢測 盒做了新冠檢測，結果都呈陰性。

十三日早飯後，我們照例又進行了檢測，驚見妻子的試劑盒上出現了兩條線，也就是新冠陽性，妻子中招了。因為我的檢測結果為陰性，哥嫂仍決定啟程去非州，我們等他們離開後去他們家居住。

一進我哥家，妻子就一頭鑽進一間臥室，並關上了房門。此後幾天都是我把做好的飯菜送到門前，她戴口罩 開門，拿進房吃。當時就是希望我不要被傳染到新冠。

母親住的養老院不供應早餐，都是我哥帶去給她吃。中晚餐由服務人員送到母親房中，我哥晚上會帶一些飯菜去養老院；母親滿口假牙，如果養老院晚餐中有的食物她嚼不動或不合口味，就可以做替換。幾年來天天如此，我也蕭規曹隨。

十四日和十五日，我自測新冠均為陰性，早晚兩次養老院送餐也都按部就班進行。但十六日中午，我的新冠檢測卻出現了陽性反應。

我和妻子都不能去養老院了，我們決定求助於住在溫哥華的堂兄夫婦，熱心的堂嫂一口應承幫助我們。我沒好意思讓她為母親準備晚餐，只求他們做好早餐送去養老院，因為這是當下我們邁不過去一道坎。

母親有功能性聽力障礙，但閱讀理解沒問題，所以我寫了一張紙給我母親，實話告訴她我們都感染了新冠，近一段時間不能再進養老院送餐給她，改由堂嫂每日做早飯給她吃。也明確說，這些天晚飯沒人送了，要她將就幾天，全吃養老院提供的食物。我還特別安慰她說，我們很快會痊癒，讓她放寬心。紙條由堂嫂送餐時轉交給我母親。

十七日，看上去一切都順利。我哥一年前就在母親房間裡安裝了可以連接手機的監視器，所以她老人家每日的主要活動都離不開我們子女的視野。我那天不時拿起手機，查看母親的狀況，感覺她的情緒沒有受到太多影響。

然而我依然憂心忡忡，除了我和妻子自身的病情讓我擔憂，還擔心母親被感染。之前我去她那裡送過三天餐，雖然每次去我都是戴口罩的，但畢竟是近距離的接觸。

好在幾天熬過去後，母親安然無恙，我一顆懸著的心才放下。但母親接連幾天的一個舉動又讓我感到不安。母親每天都要給我打電話，雖然很多時候我說什麼她都聽不明白，但她還是每天要和我通話，有時一天不只一次。母親這是因為見不到我們而有些心神不寧，能在電話中聽到我們的聲音，她心裡才踏實。

那天我透過監視器，看到她拿著之前我寫給她的紙看了又看，表情凝重，好像是想從我寫給她的字句中，找到我們什麼時候能去看她的答案。這讓我意識到，如果長時間不去看望她，一定會影響到她的精神狀態乃至日常生活起居。

偏偏我和妻子的病情都不像人們說的，要不了幾天就會好；妻子是出現新冠症狀第十天之後，檢測才恢復陰性，而我是在染病第十三天後才出現陰性結果，但之後就在陰性和陽性之間搖擺。我非常焦慮，而母親的一句話更讓我感到身上壓力山大。

那天，母親在電話中和我講了一會兒話後說：「我很想你們！」這是這些日子以來，她第一次這麼說，看來她是著急了，這讓我覺得去見她、並且恢復一日兩次送餐，已經刻不容緩。原本我們是打算兩人都痊癒了再去養老院，這樣比較安全保險，但現在只能讓已經連續五天檢測陰性的妻子先一個人去送餐和照顧我母親，而我在我哥家繼續自我隔離。

相隔十多天，妻子於八月二十九日跨進了養老院的大門，母親見到自己的兒媳婦很開心，情緒也穩定下來。幾天後，我也能進養老院了，我們夫婦倆一起精心照看母親，每天給她做好吃的，和她老人家聊天，沒有再出現意外。

九月十一日哥嫂旅遊歸來，我們也結束了這次染疫受困之旅。